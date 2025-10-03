TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı! 7'den 70'e herkes bekliyordu, işte milyonları ilgilendiren rakamlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül enflasyonunu açıkladı. Her ayın 3'ünde açıklanan veri için milyonlar nefesini tutmuştu. Saatlerin 10.00'ı göstermesi ile herkesi ilgilendiren enflasyon verisi de öğrenilmiş oldu. Maaşlardan kira artış oranına kadar pek çok kalemi etkileyen enflasyonu TÜİK duyurdu.

Ağustos enflasyonu yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,48 artış göstermişti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95 olarak açıklanmıştı.

ANKETLER NE DEMİŞTİ?

Bugün ise Eylül enflasyonu belli oldu. TÜİK enflasyonu açıklamadan önce AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ni yayımladı.

AA Finans'ın 26 katılımcı ile gerçekleştirdiği ankette enflasyon tahmini şu şekilde olmuştu:

Eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 olmuştu. Ekonomistlerin Eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında yer almıştı.



Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer almıştı.



TÜİK EYLÜL ENFLASYONUNU AÇIKLADI

TÜİK'in saat 10.00'da açıkladığı enflasyon verisine göre ise Eylül ayında enflasyon yüzde 3,23 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 33,29 oldu.

YILLIK YÜZDE 36,06 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,06 artış, ulaştırmada yüzde 25,30 artış ve konutta yüzde 51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,60, ulaştırmada yüzde 4,15 ve konutta yüzde 7,85 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,62 artış, ulaştırmada %2,81 artış ve konutta %2,56 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,11, ulaştırmada %0,44 ve konutta %0,44 oldu.