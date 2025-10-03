FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı! 7'den 70'e herkes bekliyordu, işte milyonları ilgilendiren rakamlar

TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı! 7'den 70'e herkesi ilgilendiren Eylül enflasyonu saat 10.00'da duyuruldu. Milyonların heyecanla beklediği enflasyon verisi hem memur ve emekli maaşını hem de tavan kira artış oranlarını belirliyor. Peki birçok kalemi etkileyen enflasyon Eylül'de ne kadar oldu? TÜİK Eylül enflasyonunu yüzde kaç olarak açıkladı? İşte milyonları ilgilendiren enflasyon verisinin detayları...

TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı! 7'den 70'e herkes bekliyordu, işte milyonları ilgilendiren rakamlar
Ezgi Sivritepe

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül enflasyonunu açıkladı. Her ayın 3'ünde açıklanan veri için milyonlar nefesini tutmuştu. Saatlerin 10.00'ı göstermesi ile herkesi ilgilendiren enflasyon verisi de öğrenilmiş oldu. Maaşlardan kira artış oranına kadar pek çok kalemi etkileyen enflasyonu TÜİK duyurdu.

TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkes bekliyordu, işte milyonları ilgilendiren rakamlar 1

Ağustos enflasyonu yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,48 artış göstermişti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95 olarak açıklanmıştı.

TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkes bekliyordu, işte milyonları ilgilendiren rakamlar 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ENAG eylül ayı enflasyon oranını açıkladı! ENAG eylül ayı enflasyon oranını açıkladı!

ANKETLER NE DEMİŞTİ?

Bugün ise Eylül enflasyonu belli oldu. TÜİK enflasyonu açıklamadan önce AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ni yayımladı.

AA Finans'ın 26 katılımcı ile gerçekleştirdiği ankette enflasyon tahmini şu şekilde olmuştu:

Eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 olmuştu. Ekonomistlerin Eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında yer almıştı.
TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkes bekliyordu, işte milyonları ilgilendiren rakamlar 3

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer almıştı.
TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkes bekliyordu, işte milyonları ilgilendiren rakamlar 4

TÜİK EYLÜL ENFLASYONUNU AÇIKLADI

TÜİK'in saat 10.00'da açıkladığı enflasyon verisine göre ise Eylül ayında enflasyon yüzde 3,23 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 33,29 oldu.

TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkes bekliyordu, işte milyonları ilgilendiren rakamlar 5

YILLIK YÜZDE 36,06 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,06 artış, ulaştırmada yüzde 25,30 artış ve konutta yüzde 51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,60, ulaştırmada yüzde 4,15 ve konutta yüzde 7,85 oldu.

TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkes bekliyordu, işte milyonları ilgilendiren rakamlar 6

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,62 artış, ulaştırmada %2,81 artış ve konutta %2,56 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,11, ulaştırmada %0,44 ve konutta %0,44 oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!
Kira artış oranı belli oldu! Ekim 2025 kira zammı... Ev sahibi ve kiracılar bekliyordu, rakam netleştiKira artış oranı belli oldu! Ekim 2025 kira zammı... Ev sahibi ve kiracılar bekliyordu, rakam netleşti

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon eylül tüik enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
Hayret! Ne oldu da Tüik gerçek verileri açıklamaya başladı.
Gerçek mi? %4-5 olan enflasyonu yine düşük göstermişler.
siz şakasınız herhalde ya insanlarla eğleniyonuz mu?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ver mehteri durumumuz çok iyi uçuyoruz 🤣🤣🤣🤣
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.