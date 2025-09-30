FİNANS

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! Ağustos ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayının işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11,6 olarak tahmin edildi.

Ezgi Sivritepe

Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,5 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11,6 olarak tahmin edildi.

208 BİN KİŞİ ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %49,4 oldu. Bu oran erkeklerde %66,6 iken kadınlarda %32,6 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 54 OLDU

İşgücü, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak %54,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5 iken kadınlarda %36,9 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artarak %16,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,4, kadınlarda ise %22,7 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR OLDU?

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 41,8 saat olarak gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
işsizlik tüik
