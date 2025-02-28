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TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.02.2025 10:25
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %12,1 olarak tahmin edildi.

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azalarak 3 milyon 2 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %12,1 olarak tahmin edildi.

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İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,2 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 195 bin kişi azalarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak %49,2 oldu. Bu oran erkeklerde %66,4 iken kadınlarda %32,3 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,7 OLARAK AÇIKLANDI

İşgücü 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi azalarak 35 milyon 534 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak %53,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,0 iken kadınlarda %36,7 oldu.

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GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %10,6, kadınlarda ise %22,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,4 saat oldu
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 43,4 saat olarak gerçekleşti.

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ATIL İŞGÜCÜ ORANI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %28,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %18,9 olarak tahmin edildi.

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Anahtar Kelimeler:
işsizlik tüik
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