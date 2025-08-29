FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de işsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8 oldu. İşte detaylar...

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!
Ezgi Sivritepe

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik rakamlarını açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak %8,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %10,9 olarak tahmin edildi.

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! 1

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak %49,1 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak %53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,6 iken kadınlarda %36,4 oldu.

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! 2

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %15,0 oldu 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,3, kadınlarda ise %21,7 olarak tahmin edildi.

FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR OLDU?

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 saat artarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak %29,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,9 olarak tahmin edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
İlk tercih oluyor! Markette 200 TLİlk tercih oluyor! Markette 200 TL

Anahtar Kelimeler:
işsizlik tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Hafta sonu plan yapanları ilgilendiriyor! Bu kez Afrika'dan geliyor, kavrulacağız

Hafta sonu plan yapanları ilgilendiriyor! Bu kez Afrika'dan geliyor, kavrulacağız

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam!

Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam!

İlk tercih oluyor! Markette 200 TL

İlk tercih oluyor! Markette 200 TL

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.