TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 28 bin liraya dayandı, yoksulluk sınırı 4 asgari ücreti geçti!

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. TÜRK-İŞ'in hesaplamalarına göre, Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 27.970,50 TL’ye yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI NE KADAR OLDU?

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 91.109,11 TL olarak hesaplandı.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ NE KADAR?

Asgari ücretli bekâr bir çalışanın bütçesinde geçen aya göre 1.323 liralık bir fark daha oluştu. Yani, bekar bir kişinin yaşama maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark 14 bin 201 liraya ulaştı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 36.304,79 TL ’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ'in hesaplamalarına göre, murgak enflasyonu Eylül 2025 itibarıyla şu şekilde oldu:



Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,17 oranında gerçekleşti.



On iki aylık değişim oranı yüzde 41,05 oldu.

Yıllık ortalama artış ise yüzde 40,95 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dokuz aylık artış oranı ise yüzde 32,67 oranında oldu.