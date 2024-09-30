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TÜRK-İŞ hesapladı: Açlık sınırı 20 bin liraya dayandı; yoksulluk sınırı 65 bin lira

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
30.09.2024 16:27
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk araştırmasını yayınladı. Buna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı 19 bin 830 liraya ulaşarak asgari ücreti 2 bin 828 lirayı geçmiş oldu.

TÜRK-İŞ hesapladı: Açlık sınırı 20 bin liraya dayandı; yoksulluk sınırı 65 bin lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), web sitesinden eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk araştırmasını yayınladı.

Buna göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 19 bin 830 lira 73 kuruşa ulaştı.

Yetişkin erkek için gıda harcaması 6 bin lira olurken, bu rakam kadın için 5 bin lira civarında. Bir genç ayda 5 bin 863 liralık gıda harcaması yaparken, çocuklar için rakam 3 bin lira seviyesinde.

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Buna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırına ulaşabilmesi için 17 bin 2 liralık asgari ücretin üzerine en az 2 bin 828 lira daha gerekiyor.

Açlık sınırı bir ayda yüze 2,9; altı ayda yüze 37,41 arttı. Son on iki aylık değişim oranı yüzde 48,72 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 71,23 olarak gerçekleşti.

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TÜRK-İŞ'in paylaştığı grafikte TÜİK enflasyonu ile açlık sınırının artış hızındaki düşüş arasında paralellik olduğu görüldü.

BEKAR ÇALIŞANIN MALİYETİ 25 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 64 bin 595 lira 21 kuruşa yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 25 bin 706 lira 18 kuruş oldu.

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