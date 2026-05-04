Üreticide fiyatı en çok düşen ürün oldu ama tüketiciye yansımadı

Üretici ve market fiyatları arasındaki uçurumun en fazla görüldüğü ürün olan elmada, fiyat farkı yüzde 393,7'ye ulaştı.

ÜRETİCİDE 18 LİRA MARKETLERDE 150 LİRA!

TZOB'un nisan ayı verilerinden derlenen bilgilere göre, elma üreticiden ortalama 18 lira 75 kuruşa çıkarken, market raflarında ortalama 92 lira 58 kuruştan alıcı buldu.

Pazar tezgahlarında 100 liraya, marketlerde 150 liraya varan fiyatlar ise üreticide düşmesine rağmen elmayı lüks bir ürün haline getirdi.

ELMA FİYAT FARKINDA BAŞI ÇEKİYOR!

Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar fiyatı yaklaşık 4,9 kat artan elma, fiyat farkında başı çekerken, onu 4,3 kat ile havuç, 3,5 kat ile yeşil soğan ve marul, 3,4 kat ile pırasa izledi.

Üreticide en çok fiyat gerilemesi patlıcan ve sivri biberin ardından yüzde 47,2 ile elmada görüldü. Martta 35,5 liraya alınan elmanın fiyatı nisanda 18,75 liraya geriledi.

Yetkililer, üretici fiyatındaki bu düşüşü "talep azalmasına" bağlasa da pazar ve marketlerdeki yüde 4'lük sembolik düşüş ve yüksek fiyatlar, bu gerekçenin sofraya yansımadığını gösteriyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır