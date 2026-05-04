Pegasus'tan Orta Doğu hamlesi! Bazı ülkelere uçuşlara yeniden başlıyor

Orta Doğu’da yaşanan uçuş güvenliği sorunları nedeniyle birçok ülkeye seferlerini iptal eden Pegasus, mayıs ayında başta Dubai olmak üzere 6 ülkeye seferlere yeniden başlıyor.

Yaşanan olaylar ve uçuş güvenliği nedeniyle havayolu şirketleri bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle 28 Şubat’tan itibaren başta İran olmak üzere Orta Doğu’da birçok ülkeye uçuşlarını durdurmuştu.

ORTA DOĞU'DA UÇUŞLARA BAŞLADI

ABD ve İran arasında yaşanan kısmi ateşkes ve ülkelerin hava sahalarını açması nedeniyle havayolu şirketleri Orta Doğu’da uçuşlara başladı. Bu kapsamda Pegasus Havayolları 5 Mayıs’ta Amman’a, 8 Mayıs’ta Erbil’e, 11 Mayıs’ta Dubai’ye, 12 Mayıs’ta Doha’ya, 13 Mayıs’ta Beyrut’a ve 14 Mayıs’ta ise Bağdat’a seferlerin başlayacağını duyurdu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

