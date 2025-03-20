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Yurt dışı ÜFE Şubat ayında aylık ve yıllık olarak yükseldi!

20.03.2025 10:50
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,05, yıllık bazda yüzde 20,08 artış gösterdi.

Yurt dışı ÜFE Şubat ayında aylık ve yıllık olarak yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,05, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,10, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,95 yükseldi.

sanayi-sanati

İKİ SEKTÖRDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 23,12, imalatta yüzde 20,03 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise sermaye malında yüzde 22,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,83, dayanıklı tüketim malında yüzde 20,76, ara malında yüzde 19,19 ve enerjide yüzde 2,41 yükseliş gerçekleşti.

sanayiüretimi

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,42, imalatta yüzde 2,03 artış olarak hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde dayanıklı tüketim malında yüzde 2,78, ara malında yüzde 2,32, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,88, sermaye malında yüzde 1,81 ve enerjide yüzde 1,31 yükseliş kaydedildi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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