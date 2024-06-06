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Yurt dışı yerleşikler hissede satış yaptı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.06.2024 15:06
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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 31 Mayıs haftasında 528,8 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Yurt dışı yerleşikler hissede satış yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 94,1 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 78,2 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 296,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 20,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

STOKLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 41 milyar 118,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 9 milyar 935,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 16,1 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 74,2 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 303,4 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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hisse
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