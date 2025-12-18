FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 26,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 339,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Aralık haftasında 26,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 339,6 milyon dolarlık DİBS aldı.

Yurt dışındaki yerleşik kişiler 1,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Aralık haftasında 31 milyar 964,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 12 Aralık haftasında 33 milyar 66,6 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 480 milyon dolardan, 17 milyar 775,8 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 650,1 milyon dolar oldu.

TCMB
