'1+1'lerin benzeri! Kira getirisi yüksek, fiyat olarak kolay ulaşılabilecek' Konutta yeni dönem! Yasak kalktı

Konutta yeni dönem başlıyor, stüdyo dairelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2017 yılında yasaklanan stüdyo dairelerle ilgili konuşan gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas "Artık 1+0 daireler yeni imar yönetmeliği ile birlikte tekrar faaliyete geçebilecek" dedi. Özellikleriyle ilgili detayları veren Kas "1+0'ların yasaklanmasından sonra 1+1'lerin revaçta olduğunu gördük. Sebebi; kolay alınıyor satılıyor, yüksek kira getirisi var. Şimdi 1+0'lar da 1+1'lerin benzeri olacaktır" dedi.

Hande Dağ

Stüdyo daireler yani tek odadan oluşan dairelerin yapımı 2017 yılında yönetmelikle yasaklanmıştı. Önceki gün yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, yeni yönetmelikle 1+0'ların o stüdyoların önü tekrar açıldı. Peki, neden yasaklanmıştı, neden vazgeçildi? Son durum ne? İşte detaylar...

Ekol TV'de yer alan haberde konuşan; gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas şu ifadeleri kullandı:

"1+0 DAİRELER YENİ İMAR YÖNETMELİĞİ İLE BİRLİKTE TEKRAR FAALİYETE GEÇEBİLECEK"

"Artık 1+0 daireler yeni imar yönetmeliği ile birlikte tekrar faaliyete geçebilecek. Yani müteahhitler bir bina yaptıklarında yaptıkları binaların yüzde 20 kadarını 1+0 yapılacak. 1+ 0'ın aslında tanımını yapmak lazım. Dar kenarı 2,5 metre, uzun kenarı da 9 metreden az olmamak kaydıyla eğer yatak niş denilen bir alanı var ise buralar 1+0 daire olarak stüdyo daire olarak geçiyor.

1+1 lerin benzeri! Kira getirisi yüksek, fiyat olarak kolay ulaşılabilecek Konutta yeni dönem! Yasak kalktı 1

"2017'DE YASAKLANDIĞINDA ŞU ZORUNLULUK GETİRİLMİŞTİ..."

Eskiden yani 2017'nin Ekim ayında yasaklandığında şöyle bir zorunluluk getirilmişti; 2 buçuğa 9 olan bir yerde yatak nişi bile olsa mutlaka ekstra bir yatak odası zorunluluğu getirildi. Bunun tabii ki birçok nedeni vardı. O dönem biliyorsunuz çok fazla yabancı alımı vardı. Özellikle bazı yerlerde bir yoğunluklu imar artışlarına neden oldu ve o bölgelerde işte aile durumu nedeniyle yani huzur kaçan, güvenliği sağlayan etkenler ortadan kalktı. O nedenle de bir anda bir karar alındı. Birçok kişi de aslında bundan memnun kaldı. Oralar daha çok işte ofis olarak kullanılmaya başlandı.

En düşüğü 22,5 metrekarelik bir yer alanı içerisinde yatak odanız, salonunuz, banyonuz ve mutfak alanınızın içinde olması lazım. Ama en küçük 22,5 metrekare olması lazım. Zaten İstanbul'un özellikle merkez lokasyonlarında bazı rezidanslarda 30 metrekelik daireleri yaklaşık 150 - 200 bin dolara satışları oluyor biliyorsunuz. Bakın bunun şöyle bir faydası olabilir; özellikle öğrencilerin olduğu, yoğun olduğu yerlerde öğrencilerin kalabileceği yerler kiraların düşmesine neden olabilir. Zaten son dönemde biliyorsunuz metrekareler, dairelerin metrekareleri ciddi anlamda küçüldü. Mesela eskiden 3+1 daire dediğimizde 150 metrekarenin altında 3 + 1 olmazdı ama artık 3 + 1 dairelerin 100 metrekare olduğunu biliyoruz. Yani daireler aslında küçüldü.

İşte teknik anlamda imar yönetmeliği değişikliğiyle kolonların yeriydi, teknik alanların yeriydi derken biraz da bunlar zorunlu oldu ama en çok da müteahhitler daha kolay satabilmek, metrekare birimi düşürünce fiyata da bu yansıyor. Vatandaş da daha kolay alabilsin diye.

1+1 lerin benzeri! Kira getirisi yüksek, fiyat olarak kolay ulaşılabilecek Konutta yeni dönem! Yasak kalktı 2

"1+0'LAR 1+1'LERİN BENZERİ OLACAK"

Biz 1+0'ların yasaklanmasından sonra 1+1'lerin çok ciddi anlamda revaçta olduğunu gördük. 1+1 dairelerin revaçta olmasının sebebi kolay alınıyor, kolay satılıyor, yüksek kira getirisi var. Yani yatırımcıya özellikle hitap eden işler oldu bu 1+1'ler. Şimdi 1+0'lar da 1+1'lerin benzeri olacaktır. Kira getirisi yüksek, hızlı kiracı sirkülasyonu olan ve diğer taraftan da fiyat olarak da yatırımcının ve alıcının kolayca ulaşabileceği yerler olacaktır"

