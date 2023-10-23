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1 Kasım’da uygulanmaya başlanacak! Konut satışı ve kiralarda her şey silbaştan: Detaylar ortaya çıktı

23.10.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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1 Kasım'dan itibaren emlak satışlarına e-Devlet üzerinden kimlik doğrulama şartı geliyor. Kurulacak olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile sahte ilanların önüne geçilecek. Peki emlak sektöründe fiyat istikrarı için çok önemli olan bu adım ile neler değişecek? Emlakçılar merak edilen konuya ilişkin detayları açıkladı.

1 Kasım’da uygulanmaya başlanacak! Konut satışı ve kiralarda her şey silbaştan: Detaylar ortaya çıktı

Emlak piyasasında sahte ilanlarla mücadele etmek için yeni bir uygulama başlatılıyor. 1 Kasım itibarıyla emlak satışı yapmak isteyen mülk sahiplerinin e-kimlik doğrulaması yapması gerekecek.

Yeni uygulamada kimlik doğrulaması için e-Devlet sistemi kullanılacak. Mal sahibi olarak ilan giren kişilerin gerçekten o taşınmazın sahibi olup olmadığına bakılacak. Aynı zamanda yakını olarak girenler de e-Devlet üzerinden doğrulanabilecek. e-Devlet üzerinden kurulacak kimlik doğrulama sistemiyle sahte ilanlar sistemden düşürülecek.

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EMLAK SATIŞINDA DOĞRULAMA DÖNEMİ 1 KASIM’DA BAŞLIYOR

Peki uygulama nasıl yapılacak, ne getirecek? Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan emlak sektörü temsilcilerinden Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere kimlik doğrulama yapılabilmesi için bir portal görevi görecek. Bu portal vasıtasıyla e-Devlet üzerinden kimlik, unvan ve şirket yetkilisi doğrulaması yapılacak. EİDS portalının yazılımına ilişkin çalışmaların en kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Buna göre de 1 Kasım itibariyle, ilan girişlerinde artık kimlik doğrulaması bağlamış olacak” dedi.

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“İKİNCİ ADIM YETKİ DOĞRULAMASI OLACAK”

Düzenlemenin 2 adımda gerçekleşmesinin planlandığını da ifade eden Özelmacıklı, “1 Kasım itibariyle ilanlar yayımlanmadan önce artık kimlik doğrulaması yapılmış olacak. İkinci adımda ise yetki doğrulaması çalışmaları başlayacak. Bu aşamada ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiği ilanı yayımlamadan önce doğrulanacak. Bunun için de yetki doğrulaması yapılmasına ilişkin gerekli entegrasyonlar ile ilan platformlarının kendi yazılım geliştirme ve test süreçlerinin tamamlanması gerekecek” şeklinde konuştu.


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konut fiyatları

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