11 lira için yaptığı herkesi hayrete düşürdü! Kiracı-ev sahibi ilişkisinde yeni boyut: ‘5 kuruş için bile tahliye edilebilirsiniz…’

Kiralardaki fahiş artış sonrası kiracı-ev sahibi soruna çözüm aranırken geçtiğimiz günlerde kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıklarına arabuluculuk şartı getirilmişti. 1 Eylül 2023'te başlayacak uygulamayla yılda yaklaşık 126 bin dosya, mahkemelere gitmeden en fazla bir ayda çözüme kavuşturulacak. Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak.

Ancak kiracı-evsahibi ilişkisinde alınan karara rağmen sorunlara bir yenisi daha eklendi. Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'ndeki bir binada 5 yıldır oturan E.T.(35), 1774 lira olan kirasını 7 lira eksik yatırdı, 4 lirası ise banka komisyonu olarak kesildi. Ev sahibi S.F.(60), toplamda 11 lira eksik yatan kira için İzmir 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Hakim, kira bedelinin eksiksiz yatırılması gerektiğini belirtip, E.T.'nin evden tahliyesine hükmetti. E.T.'nin avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Ev sahibi S.F.'nin avukatı Mürsel Yiğit karara ilişkin, "Kiraların anlaşılan rakam üzerinden net olarak yatırılması gerekiyor. Bu nedenle kiracılar, banka yoluyla kira bedellerini gönderirken dikkat etmeli. Banka komisyon miktarının kesinlikle kira bedelinden düşülmemesi gerekiyor. 5 kuruş için bile tahliye edilebilirsiniz" dedi.

MART AYI KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Konut kiralarında Temmuz ayına kadar yüzde 25'lik tavan uygulaması devam etse de dün açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı yüzde 70,20 oldu. Ocak ayında 72,45 ile zirveyi gören ve Şubat ayında 71,83'e düşen oran, iş yerleri kiralarında ise 70,20 olarak uygulanacak.



