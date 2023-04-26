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2+1 ve 3+1 daireler için bugün başladı: Bakan Kurum detayları paylaştı: Yarısı Bizden kampanyasında 750 bin lira devletten...

26.04.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladı Yarısı Bizden kampanyasına başvurular bugün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor. Güvenli konutlar için "Yarısı Bizden" kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs’a kadar başvuru yapabilirsiniz" dedi.

2+1 ve 3+1 daireler için bugün başladı: Bakan Kurum detayları paylaştı: Yarısı Bizden kampanyasında 750 bin lira devletten...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüme hız kazandıracak müjdeleri geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Erdoğan'ın kentsel dönüşüm için 'yarısı bizden' kampanyasını duyurmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, detayları açıkladı.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "İstanbul’da Yüzyılın Dönüşümü başlıyor! Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs’a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http:// yarisibizden .gov. tr adresinde! Herkesin İstanbul’unu birlikte dönüştürelim" dedi.

Kentsel dönüşümde 'Yarısı bizden' kampanyası! Erdoğan detayları açıkladı Kentsel dönüşümde 'Yarısı bizden' kampanyası! Erdoğan detayları açıkladı

Bakan Kurum dönüşüm sürecine ilişkin detaylı açıklamayı ise paylaştığı bir grafik ile aktardı.

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