20 ilden ihbarlar yağdı! Dolandırıcılar yöntem değiştirdi: Kapora vermeden bu ilanlara dikkat edin!

İlan sitelerindeki dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. İlan sitelerinde kimlik ve meslek belgesi istenmesiyle beraber işleri zorlaşan kapora dolandırıcıları bu kez de emlakçıları hedef almaya başladı. Dolandırıcılar ele geçirdikleri hesaplardan özellikle öğrencilerin yoğun yaşadığı bölgelerde uygun fiyata sahte ilanlar açarak kapora topladı. Emlakçılar durumu ilan sitesine bildirdi. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Hakan Akçam benzer dolandırıcılık ihbarlarının 20 ilden geldiğini söyledi.

HESAP GERÇEK İLAN SAHTE

Emlakçıların hesaplarını çaldılar ve piyasanın altındaki sahte ilanlarını o hesaplardan yayımladılar.

Dolandırıcılar yöntem değiştirdi. Uzun süredir ilan siteleriyle çalışan kayıtlı, ruhsatlı gerçek emlakçıların hesaplarını çalmaya başladılar.

'YAPAY ZEKA' İLE KANDIRDILAR

Show Haber'e konuşan emlakçı Gürsel Güzelgün, "Web sayfasında idareci olduğunu söyleyen bir beyefendi tarafından arandım. Sistemin yapay zekaya hazırlandığını ve kontrol yapmak istediklerini söylediler" diye konuştu.

1+1, EŞYALI VE UCUZ İLANLARA DİKKAT

Dolandırıcılar ele geçirdikleri hesaplar üzerinden harekete geçtiler. 1+1, eşyalı ve piyasasının çok altında kalan ilanları girmeye başladılar.

Emlakçı Güzelgün dolandırıcıların ağırlıklı olarak öğrencilerin yoğun olduğu yerlerde ilan verdiklerini söyledi.

Durumu fark eden emlakçılar ilan sitesiyle iletişime geçtiler.

20 İLDE DOLANDIRICILIK İŞLEMİ

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Hakan Akçam, "Dolandırıcıların IBAN yoluyla para alıyorlar. Portalın yetkilileriyle konuştuğum zaman Türkiye'nin 20-22 ilinde bu tip dolandırıcılık işlemi olduğunu beyan ettiler" dedi.

Emlakçılar, ev arayanlara evi görmeden kapora verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.







