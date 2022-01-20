2022 Ardıçlı TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Konya Ardıçlı kura sonuçları!

TOKİ Konya Ardıçlı projesine söz konusu başvurular, T. Halk Bankası AŞ. projenin ilindeki şubeler ve e-Devlet üzerinden 3 Ocak- 12 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Peki 2022 Ardıçlı TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

2022 TOKİ KONYA ARDIÇLI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Konya Selçuklu Ardıçlı 2-4-5 ve 6.Etaplar 430 Adet Konut Projesi'nde satışa sunulan konutların “Konut Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kura ” çekilişi 20 Ocak 2022 tarihinde ve saat 11:00’de TOKİ’nin sosyal medya (Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesapları üzerinden canlı yayın ile yapıldı.

Konya Selçuklu Ardıçlı 3. Etap projesinde yer alan 2+1 tipi 331 adet ve 3+1 tipi 205 adet konut, satışa ilave edildi.

2022 TOKİ KONYA ARDIÇLI KURA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

TOKİ ARDIÇLI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Öncelikle konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması gibi şartlar aranacaktır. (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi dışında).

Ayrıca başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır. Başvuran kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir ve birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yukarıdaki şartları sağlayan vatandaşlar, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisi dışında) başvurmuş oldukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacaklar.

