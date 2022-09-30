2022 TOKİ iş yeri başvuru şartları neler? TOKİ iş yeri başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

TOKİ Sosyal Konut Projesi başvurularının başlamasıyla iş yeri başvuru detayları araştırması da sıklaştı. TOKİ projesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak. Projeye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "TOKİ iş yeri başvuru şartları neler?" sorusuna yanıt arıyorlar.

TOKİ İŞ YERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ iş yeri başvuruları 10 Ekim’de başlayacak ve 7 Kasım 2022’de sona erecek.

TOKİ iş yeri başvurusu e-Devlet sistemi ve ya Halk Bankası, Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvuru şartları ise şöyle sıralanabilir:



• TC Vatandaşı olmak

• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler

• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

• Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

• 18 yaşını doldurmuş olmak

TOKİ İŞ YERİ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

TOKİ ilk iş yerim projesi başvuru ücreti 2000 TL olarak belirlendi.

• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,

• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)



