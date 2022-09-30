FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. 2022 TOKİ iş yeri başvuru şartları neler? TOKİ iş yeri başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

2022 TOKİ iş yeri başvuru şartları neler? TOKİ iş yeri başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

30.09.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İlk İş Yerim Projesi'nin başvuru bilgileri merak ediliyor. TOKİ'den iş yeri sahibi olmak isteyen kişiler TOKİ iş yeri başvurularının ne zaman yapılacağını ve şartları sorgulamaya başladı. TOKİ projesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılması bekleniyor. Peki TOKİ iş yeri başvuru şartları neler? 2022 TOKİ iş yeri başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2022 TOKİ iş yeri başvuru şartları neler? TOKİ iş yeri başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

TOKİ Sosyal Konut Projesi başvurularının başlamasıyla iş yeri başvuru detayları araştırması da sıklaştı. TOKİ projesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak. Projeye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "TOKİ iş yeri başvuru şartları neler?" sorusuna yanıt arıyorlar.

TOKİ İŞ YERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ iş yeri başvuruları 10 Ekim’de başlayacak ve 7 Kasım 2022’de sona erecek.

TOKİ iş yeri başvurusu e-Devlet sistemi ve ya Halk Bankası, Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvuru şartları ise şöyle sıralanabilir:

• TC Vatandaşı olmak

• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler

• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

• Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

• 18 yaşını doldurmuş olmak

TOKİ İŞ YERİ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

TOKİ ilk iş yerim projesi başvuru ücreti 2000 TL olarak belirlendi.

• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,

• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ucuz konut ödemelerinde yeni detay!TOKİ ucuz konut ödemelerinde yeni detay!
Konutta yeni kampanya geliyor! İşte ayrıntıları...Konutta yeni kampanya geliyor! İşte ayrıntıları...
2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak
Anahtar Kelimeler:
TOKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Federasyon uyardı! Artık o belge olmadan çalışamayacaklar

Federasyon uyardı! Artık o belge olmadan çalışamayacaklar

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Bavulu hazır...

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Bavulu hazır...

Rüya bitiyor diye üzülmeyin: Yarın yeniden başlıyor!

Rüya bitiyor diye üzülmeyin: Yarın yeniden başlıyor!

Fotoğraflar ortaya çıktı! Mimarideki detay dikkat çekti

Fotoğraflar ortaya çıktı! Mimarideki detay dikkat çekti

Doğal gaz ve elektrikte yeni tarife açıklandı

Doğal gaz ve elektrikte yeni tarife açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.