2022 TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu? TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekiminin tarihi araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili bütün detayları kamuoyu ile paylaşmıştı. 14 Eylül tarihinde alınmaya başlayan başvuruların 31 Ekim tarihine kadar süreceği ifade edilmişti. Başvurular bttiğinde ilgiyle takip edilen kura çekimi de gerçekleştirilecek. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut tarafından 81 ilde sosyal konut projesinin ayrıntıları duyurulmuştu. Bulut kura çekimi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır. Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

