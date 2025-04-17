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28 bin TL'ye çıktı, İstanbul'u bile solladı! Duyanlar şaştı kaldı 'Birinde aşağı birinde yukarı çekiyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
17.04.2025 16:24
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Kiralık daire fiyatları denilince herkesin aklına İstanbul geliyordu. Ancak bir gayrimenkul analiz platformu, il il kiraların ne kadar olduğunu ortaya koymak üzere 81 ildeki konutların fiyatlarını araştırdı ve dört ilde kiralık konut fiyatları asgari ücreti geçti. Kiralık konutun en pahalı olduğu il İstanbul diye beklenirken bakın hangi il çıktı.

28 bin TL'ye çıktı, İstanbul'u bile solladı! Duyanlar şaştı kaldı 'Birinde aşağı birinde yukarı çekiyor'

Yüksek kira fiyatları vatandaşın gündeminden düşmezken bir gayrimenkul analiz platformunun araştırması dikkat çeken bir durumu ortaya koydu. Kira fiyatları denilince ortalamanın en yüksek olduğu ilin İstanbul çıkması beklenirken bir başka il İstanbul'u dahi solladı. İşte detaylar...

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"ŞAŞIRTICI! ÇOK ŞAŞIRDIM"

TV100'de yer alan haberde; vatandaşlara da "Sizce en pahalı kiralık konut fiyatları hangi ildedir?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar genel olarak "İstanbul" yanıtını verirken yapılan araştırmada Muğla birinci sırada çıktı. Bu sonuç sorulmak üzere mikrofon uzatılan bir vatandaş "Tatil bölgesi olduğu için olabilir ama şaşırtıcı. Çok şaşırdım" dedi.

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Tahminler İstanbul'du ancak Türkiye'nin en yüksek kirasına sahip ili tatil cenneti Muğla oldu. Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi "En pahalı illerin bir numarası Muğla olarak geçiyor. 2 numarada İstanbul, 3 numarada Aydın var. Daha sonrasında İzmir, Ankara diye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Gayrimenkul Analiz Platformu Endeksa en ucuz ve en pahalı kiralık konutların hangi illerde olduğuna dair araştırmasını açıkladı. Araştırmaya göre kiralık konut fiyatları son bir yılda yüzde 39,97 oranında arttı. Aynı niteliklere sahip ortalama kiralık konutların aylık kirası 21 bin 298 lira seviyesine yükseldi.

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En ucuz ve en pahalı kiralık konutların hangi iller olduğu belli oldu. 4 ilde kiralık konut fiyatları asgari ücreti geçti. Konutların amortisman süresi yani yatırımın geri dönüş süresi ortalama 13 yıl oldu. İllerin ortalama kira fiyatlarında şaşırtıcı sonuç çıktı.

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MUĞLA'YI İSTANBUL TAKİP ETTİ

Bir şehir kiralık konut fiyatlarında İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı, duyanlar da şaştı kaldı. O şehir Türkiye'nin turizm cenneti ilçelerinin bulunduğu Muğla oldu. Muğla'yı 16 milyonun yaşadığı İstanbul takip etti. Sırasıyla diğer iller İzmir ve Ankara oldu. Bu dört ilde kira fiyatları da asgari ücretin üzerinde.

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MUĞLA NEDEN İLK SIRADA YER ALIYOR?

Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi bunun nedeniyle ilgili "İlçeler bazında bazı ilçeler Muğla'yı yukarı çekerken bazı ilçeler İstanbul'da kira fiyatlarını aşağıya doğru çekiyor. Bodrum dünyanın incisi bir tatil beldesi, Milas yine Muğla'da, Fethiye yine Muğla'da olan bölgeler Muğla'nın kira fiyatlarını oldukça yükseltiyor. Yoksa Muğla merkez olarak kira fiyatları o kadar yüksek değil" dedi.

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Selvi "İstanbul'da özellikle Esenyurt, Arnavutköy, Esenler gibi bazı ilçeler İstanbul'daki kira fiyatlarını aşağı çekiyor" ifadelerini kullandı. Megakent'in en pahalı kiralık evlerinin bulunduğu ilçeler de Beşiktaş ve Sarıyer oldu. Sarıyer'de ve Beşiktaş'ta da ortalama rakamlar 60 bin ile 70 bin lira arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Kira kira fiyatları
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