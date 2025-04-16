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'Yatırımcı güvenli bir yatırım aracı olarak görüyor' Parasını ne kadar sürede çıkardığı belli oldu 'Ayda 64 bin TL...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
16.04.2025 16:08
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Konut satış rakamları belli olurken bir yandan da İstanbul Ticaret Odası'nın raporunda 4 ilçede konut fiyatının 15 milyon lirayı aştığı görüldü. Raporda ilçelere göre konut fiyat ortalamaları ile amortisman süreleri de yer aldı. Gayrimenkul piyasasındaki son durumu değerlendiren gayrimenkul uzmanı Yağmur Gökçe Kılıç "Yatırımcı hala gayrimenkulü güvenli bir yatırım aracı olarak görüyor" dedi. Uzman isim konut yatırımının mantıklı olup olmadığıyla ilgili de değerlendirme yaptı.

'Yatırımcı güvenli bir yatırım aracı olarak görüyor' Parasını ne kadar sürede çıkardığı belli oldu 'Ayda 64 bin TL...'

İstanbul Ticaret Odası'nın raporuna göre 4 ilçede ortalama konut fiyatı 15 milyon lirayı aşarken 18 ilçede ortalama fiyat 5 milyon liranın altında. Peki, amortisman süreleri ne kadar? Konut yatırımı mantıklı mı? Uzman isim gayrimenkul piyasasındaki son durumu değerlendirdi. İşte detaylar...

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İLÇELERE GÖRE ORTALAMA KONUT FİYATLARI VE AMORTİSMAN

Ekol TV'de yer alan habere göre; 4 ilçede konut fiyatı 15 milyon liranın üstündeyken bu ilçeler; Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş ve Kadıköy olarak sıralandı. En yüksek ortalama fiyat Sarıyer'de olurken bu fiyat 18 milyon 522 bin 728 TL olarak belirtildi. Amortisman süresi ise 21 yıl oldu.

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Beykoz'da ortalama fiyat 17 milyon 984 bin 160 TL ve Beşiktaş'ta 17 milyon 452 bin 260 TL oldu. Beykoz'da amortisman 30 yıl, Beşiktaş'ta ise 22 yıl oldu. Kadıköy'de de ortalama fiyat 15 milyon 579 bin 500 TL olurken 22 yıl amortisman oldu.

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18 ilçede ise konut fiyatı 5 milyon liranın altında oldu. Bu ilçeler; Esenyurt, Sultangazi, Fatih, Güngören, Arnavutköy, Esenler, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Sultanbeyli, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Sancaktepe, Kağıthane, Silivri ve Pendik ilçeleri olarak listelendi. Amortisman ise ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor.

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Öte yandan konut satışları 9 ayın en düşüğüne geriledi.

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KONUT SATIŞI 9 AYIN EN DÜŞÜĞÜNE NASIL GERİLEDİ?

Yayında konuşan gayrimenkul uzmanı Yağmur Gökçe Kılıç şu ifadeleri kullandı:

Haziran 2024 tarihinden itibaren 9 ayda itibarıyla Mart ayı en düşük seviyesinde seyretti. Bunun nedenlerinden birisi tabii hem ülkemizde hem de dünyada yaşanılan çeşitli ekonomik süreçler. Belirsizliğin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dünyada da global anlamda şu anda Amerika'nın uygulamış olduğu yeni bir ekonomik politika var ve bunun da tabii ki piyasalara yansımış olduğu çeşitli etkileri var. Yatırımcı bir miktar hem burada görmek, izlemek istedi, önünü görmek istedi, ne yapmak istediğini görmek istedi, fiyatlamaları görmek istedi.

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KONUT SATIŞI RAKAMLARI

Aslında baktığımızda bir önceki yıla göre yüzde 5 üzerinde seyretmiş. Yani hala daha yatırımcı yani bütün bu olumsuz süreçlere rağmen ekonomik anlamda hem dünyada hem ülkemizde geçen bu sürece rağmen hala daha gayrimenkulü güvenli bir yatırım aracı olarak görüyor. Çünkü dünya tarihine de baktığımızda en çok kazandıran yatırım hep arsa yatırımı olmuş mesela. Yani bu hiç değişmemiş. Tabii buna bağlı olarak da gayrimenkul yatırımı diyebiliriz.

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Yatırımcı dediğim gibi bu ay biraz daha izlemek görmek istedi ama gayrimenkul orta ve uzun vadede her zaman için kazandıran doğru bir yatırım aracı alıcının gözünde.

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15 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE KONUT FİYATI OLAN İLÇELERDE YATIRIM MANTIKLI MI?

En risksiz yatırım araçları yüksek kazançtan ziyade sabit getiri elde eden ve gerektiğinde ihtiyaç duyulduğunda efektif çözümler bulunabilen yatırım araçları olarak karşımıza çıkıyor. Yani nedir? Bu dört ilçe her zaman için enflasyon karşısında değerlemesini koruyan ve ihtiyaç anında da satılması çok hızlı, satışı çok hızlı gerçekleşen ilçeler. Yani Sarıyer'e baktığımızda kira ortalaması mesela 64 bin, Kadıköy ilçesine baktığımızda 48 bin civarında bir kira ortalamaları çıkıyor. Getiri anlamında da hem yüksek kira getirisi hem de dediğim gibi bu dört ilçe her zaman tercih edilen ilçeler olduğundan yani bu her zaman için dediğim gibi yatırımcının alış yönünde hareket etmesini sağlıyor"

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"Yurt dışı gayrimenkul yatırımı 2025'in ilk 2 ayında 13 milyar liraya ulaşmış. Yurt dışında konut yatırımı ne kadar ne ölçüde mantıklı?" sorusuna da yanıt veren gayrimenkul uzmanı Yağmur Gökçe Kılıç şu ifadeleri kullandı:

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"Yurt dışında yapılan yatırımlar döviz cinsinden olduğu için hem değerini koruyor hem de getiri anlamında da kira getirisi döviz cinsinden aldığı için daha karlı bir yatırım haline geldi. Türkiye satış fiyatlamalarına da baktığımızda konut anlamında dünya fiyatlarıyla zaten şu anda yarışacak düzeyde. Yurt dışındaki kira getirilerinin de döviz cinsinden olması tabii ki yatırımcıyı cezbediyor. Türkiye ortalaması fiyatları yani bugün Türkiye'den alabileceği bir konuda yurt dışında Avrupa'dan herhangi bir ülkeden de gayet rahat konut alabiliyorlar. Dolayısıyla yani şu anda yatırımcı mesela Avrupa ve dünyadaki çeşitli ülkeleri de ekonomik anlamda daha istikrarlı ve güvenli görüyor. Bu da yatırımcıyı yurt dışına yönlendirdi açıkçası"

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Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul konut fiyatları
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