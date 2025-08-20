FİNANS

'4-5 yıldır bas bas bağırıyorum' diyerek o daireleri işaret etti! 'Kira oranı da çok iyi'

1+0 yani stüdyo dairelerle ilgili 8 yıl aradan sonra yasağın kalkmasıyla beraber konut piyasasında nelerin değişeceği konuşulmaya başlandı. Yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran, "Ben yaklaşık 4-5 yıldır bas bas bir şeye bağırıyorum. Diyorum ki; 1 + 0 alın, 1 + 0 alın, 1 + 0 alın" derken 1+0 dairelerin son 5 yılda ne kadar değerlendiğinden kira oranlarına kadar çarpıcı noktalara değindi.

Hande Dağ

8 yılın ardından 1+0 yani stüdyo dairelerle ilgili yasak kalkmıştı. Peki, stüdyo daireler yeni yatırım aracı mı olacak? Stüdyo dairelerin yapımına başlanmasıyla ev sahibi olmak isteyenleri ya da ev almayı düşünenleri neler bekliyor? 1+0 daireler konut piyasasında neleri değiştirecek? Uzman isim konut piyasasına dair merak edilenleri anlattı.

"1+0 ALIN DİYORDUM"

Sözcü TV yayınında konuşan yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran şu ifadeleri kullandı:

"Ben yaklaşık 4-5 yıldır bas bas bir şeye bağırıyorum. Diyorum ki; 1 + 0 alın, 1 + 0 alın, 1 + 0 alın. İşte eleştirenler oluyor, işte bizim aile yapımıza uygun değil, bilmem ne falan filan. Arkadaşlar diyorum yani aile yapımıza uygun olmadığı doğru olabilir ama aile yapılarımız değişiyor maalesef. İnsanlar artık küçük evlere ihtiyaçları duyuyor ve benim bunun savunma nedenim, her yerde alın deme nedenim şuydu; ben matematiksel bakıyorum her şeye. Fiyatları arz ve talep belirler. Arzı da Sayın Cumhurbaşkanımız 2017'de kıstığı anda yani kısması şöyle oldu; dedi ki bu bizim aile yapımıza uygun değil, bunları yaptırmıyorum. Yaptırmadım dediği anda piyasada yeni 1 + 0 yapımı durduruldu. Dolayısıyla arz aynı kaldı. Yani üretim yok ama insanlar 1 + 1'lere gücü yetmemeye başladı. Küçük evlere ya da ne bileyim işte ben mesela çok şehirler arası gidip geliyorum otelde kalacağıma tutuyordum bir tane 1 +0 arada kalıyordum. Hatta yabancı bir şirkette çalışıyordum, çok fazla yabancı çalışan arkadaşlarımız vardı, onlar mesela o kadar uzaktı ki şehre o şirket, evi mesela Bağdat Caddesi'nde, gidiyordu Beylikdüzü taraflarında bir tane 1+0 tutuyordu, haftanın 3 günü orada kalıyordu ya da misafirleri gelen memleketten gelen insanlar oluyordu, öğrenciler oluyor vesaire. Bu yüzden böyle bir talep olduğunu görüyordum. Diyordum ki bakın üretim de yok, talep çok fazla, bunlar çok artacak.

"SON 5 YILDA 1+0'LAR 20 KATA KADAR YAKIN ARTTI"

Nitekim son 5 yılda bakın çok ilginç bir istatistik söyleyeceğim size; 70 bin lira olan 1 + 0'lar 1,5 - 2 milyon liraya kadar çıktı. Aynı dönemde 2 + 1 hatta 3 + 1, 4 + 1 daireler 12 kat anca artarken 1 + 0'lar 20 kata kadar yakın arttı. Niye bu oldu? Çünkü her yer 3 + 1, her yer 4 + 1 belli bölgelerde. Düşünsenize şimdi Nişantaşı'ndasınız, Nişantaşı'nda bir ev varıyorsunuz çocuğunuz için ama 4 + 1 var, 3 + 1 var ama 1 + 0 yok, üretilmiyor. Bir tane, iki tane var. O da altta işte hani apartman görevlisi dairesinden bozma. Ona bile insanlar acayip para veriyor ki benim 1 + 0'ım olsun. Çünkü öbürüne param yetmiyor.

İnsanların fakirleşmesi, hayat pahalılığı, aile yapılarının değişmesi, daha küçük olmamız, yani işte çoluklu çocuklu aileler azalıyor, yalnız yaşayan insanlar çoğalıyor, boşanmalar vesaire. Bir de öğrenciler çok fazla geliyor. Tüm bunlardan dolayı hayat pahalılığıyla beraber birleşince 1+ 0'lara çok talep oldu ve acayip şekilde prim yaptı. Bunu gören müteahhitler de yıllardan beri demeye başladılar ki ya biz 1+0 üretemiyoruz ama halk 1+0 almak istiyor çünkü parası ona yetiyor.

"KİRA ORANI DA ÇOK İYİ"

1 + 0'ların kira oranı da çok iyi. 10 yılda amorti eden, 12 yılda amorti eden evler oluyor.

Müteahhitler dediler ki biz 1 + 0'ı tekrardan yapalım ve bir şekilde tekrardan aile yapımızı bozduğu düşünülen bu projelerin tekrardan yapımına karar verildi. Bana sorarsanız aile yapımızı bozuyor mu? Ben size gerçekten yorumumu söylersem bir daire aile yapımızı bozmaz"

