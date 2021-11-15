463 TL taksitle ev! Başvuru için geri sayım başladı

Artan ev fiyatları nedeniyle pek çok kişi kiradan kurtulup ev sahibi olma hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı. Dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ, hayallerini ertelemek zorunda kalanlara kolaylık sağladı. 14 ilde yapılan toplu konut projesinde 436 TL taksiyle ev alabilmek mümkün. İşte 14 ilin yer aldığı o liste…

BÜYÜKŞEHİRLERDE DE TOKİ PROJELERİ MEVCUT

Toplamda 14 ilde yürütülen TOKİ projesinde 2+1 ve 3+1 konutlarda satışlar için başvuru dönemi başlıyor. Bazı projelerin 1.000 ve 2.000 TL arasına değişen başvuru bedelleri olduğu görülüyor. Satışlara 1+1 konutlar da dahil oluyor. Yeni projede en düşük 436 TL taksitle ev satışları başlıyor. Büyükşehirler başta olmak üzere illerde de satışta olan projelere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. İşte; 2+1 ve 3+1 konutlardaki satışların detayları!

Proje: Bursa Orhaneli

Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 - 2.000 TL

Başvuru tarihleri: 29 Kasım 2021 - 10 Aralık 2021

Kura Tarihi: : 16 Aralık 2021

Fiyat: 159.407,55 TL'den

Peşinat: 15.940,76 TL'den

Taksit: 797,04 TL'den başlıyor

Proje: Kocaeli Dilovası

Konut Tipleri: 2+1

Satış Yönetimi: Açık Satış (En az %40 Engelli Raporu olanlara satışı yapılacaktır)

Başvuru tarihleri: 01 Eylül 2021 - 31 Aralık 2021

Fiyat: 210.258,30 TL'den

Peşinat: 42.051,66 TL'den

Taksit: 934,48 TL'den başlıyor

Proje: Ankara Yeni mahalle

Konut Tipleri: 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: 03 Aralık 2021

Fiyat: 211.121 TL'den

Peşinat: 25.334 TL'den

Taksit: 1.032,15 TL'den başlıyor

Proje: Bartın Merkez

Konut Tipleri: 1+1 ve 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL

Başvuru tarihleri: 09 Kasım 2021 - 19 Kasım 2021

Kura Tarihi: 26 Kasım 2021

Fiyat: 193.067,75 TL'den

Peşinat: 23.168,13 TL'den

Taksit: 943,89 TL'den başlıyor

Proje: Afyon Sandıklı

Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL - 2000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: 02 Aralık 2021

Fiyat: 191 bin 103 TL'den

Peşinat: 19 bin 110 TL'den

Taksit: 955 TL'den başlıyor

Proje: Kırıkkale Keskin

Konut Tipleri: 2+1, 3+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL - 2.000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: : 01 Aralık 2021

Fiyat: 158.501,38 TL'den

Peşinat: 15.850,14 TL'den

Taksit: 792,51 TL'den başlıyor

Proje: Konya Akören

Konut Tipleri: 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 500 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021

Kura Tarihi: : 09 Aralık 2021

Fiyat: 117.860,05 TL'den

Peşinat: 14.143,21 TL'den

Taksit: 576,20 TL'den başlıyor

Proje: Kütahya Merkez

Konut Tipleri: 3+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 2.000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım – 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: : 02 Aralık 2021

Fiyat: 315.157,50 TL'den

Peşinat: 31.515,75 TL'den

Taksit: 1.969,73 TL'den başlıyor

Proje: Malatya Yazıhan

Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL - 2.000 TL

Başvuru tarihleri: 29 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021

Kura Tarihi: : 16 Aralık 2021

Fiyat: 172.740,92 TL'den

Peşinat: 17.274,09 TL'den

Taksit: 863,70 TL'den başlıyor

Proje: Bitlis Merkez

Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 2.000 TL

Başvuru tarihleri: 18 Kasım 2021 - 30 Kasım 2021

Kura Tarihi: : 07 Aralık 2021

Fiyat: 171.512,00 TL'den

Peşinat: 17.151,20 TL'den

Taksit: 857,56 TL'den başlıyor

Proje: Erzincan Kemaliye

Konut Tipleri: 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 500 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021

Kura Tarihi: : 15 Aralık 2021

Fiyat: 148.184,34 TL'den

Peşinat: 17.782,12 TL'den

Taksit: 493,95 TL'den başlıyor

Proje: Erzurum Aşkale

Konut Tipleri: 3+1

Satış Yönetimi: Açık Satış

Başvuru Bedeli: 500 TL

Başvuru tarihleri: 24 Kasım 2021 - 31 Aralık 2021

Fiyat: 118.558,77 TL'den

Peşinat: 11.855,88 TL'den

Taksit: 592,79 TL'den başlıyor

Proje: Kars Merkez

Konut Tipleri: 2+1, 3+1, 4+1, 4+1 Dubleks

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 2.000 TL

Başvuru tarihleri: 15 Kasım 2021 - 19 Kasım 2021

Kura Tarihi: : 25 Kasım 2021

Fiyat: 248.029,00 TL'den

Peşinat: 24.802,90 TL'den

Taksit: 1.102,35 TL'den başlıyor

Proje: Sivas Yıldızeli

Konut Tipleri: 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 500 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021

Kura Tarihi: : 14 Aralık 2021

Fiyat: 131.015,44 TL'den

Peşinat: 15.721,85 TL'den

Taksit: 436,72 TL'den başlıyor

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