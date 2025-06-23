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5 yılda 20 kattan fazla arttı! Artık ilanlara da yansıyor, 'Binlerce şikayete rağmen...'

Konut ilan sitelerinde emlakçıların ilan için ödedikleri ücretler gündem olmaya başladı. 2020 yılında 200 ilan için 4 bin 500 lira ödenirken bu yıl 100 bin TL talep ediliyor. Emlak başına 3 bin lira istendiği için emlakçılar bu ücretleri kiracılara yansıtıyor. Emlakçılar ise ilan sitelerinin ücret taleplerini yüksek bulmaları nedeniyle konuyu bakanlığa taşıdı.

5 yılda 20 kattan fazla arttı! Artık ilanlara da yansıyor, 'Binlerce şikayete rağmen...'
Ezgi Sivritepe

Ev sahibi ile kiracı arasındaki sorunlar haber olurken şimdi de emlakçı ile ilan siteleri arasında sorunlar çıkmaya başladı. Emlak sektöründeki sıkıntıların yeni ise ilan sitelerin ilan başına istedikleri ücretleri kat kat artırması oldu. Siteler, 2020 yılında 200 ilan için 4 bin 500 TL öderken, halihazırda aynı ilan için rakam 100 bin TL'ye kadar ücret istiyor.

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REKABET KURULU PARA CEZASI KESMİŞTİ

Tüm Emlak Danışmanları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu'na iletilen şikayetlerin sayısı ise 10 bine ulaşırken, danışmanlar, ilan ücretlerinin düşürülmesi talebinde bulundu. Hatırlanacağı üzere 2023 yılında Rekabet Kurulu, piyasadaki en büyük ilan platformuna 40,1 milyon TL ceza kesmişti.

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3 BİN TL TALEP EDİLİYOR

'Sarı sayfa' olarak da bilinen bu ilan siteleri ilan başına 3 bin TL isterken, bu rakamları ev sahibi de kiracısına yansıtıyor. Durum böyle olunca ev sahibi de kirayı yükseltmek durumunda kalıyor ve taraflar mağduriyet yaşayabiliyor.

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FİYATLAR DÜŞÜRÜLMELİ

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, ekonomik baskı altında olduklarını ifade ederek, "Yetkililere iletilen binlerce şikayete rağmen Ticaret Bakanlığı’nın herhangi bir açıklama yapmaması, sektörde büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda" şeklinde konuştu. Akçam, TEDB sürecinin hızlandırılması gerektiğini de vurgulayarak, emlak danışmanlarının haklarının korunması için acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

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20 KAT ZAM!

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan ise ilan sektörünün başıboş olduğunu belirterek, Ticaret Bakanlığı ile görüştüklerini ifade etti. İlan sitelerinin 20 kat zam yaptıklarını ifade eden Taylan şu sözleri kullandı:
"Bu tarz şikayetler uzun yıllardır yapılıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu konuyu ele alması lazım. Bizim 2018 yılında çıkarılan taşınmaz ticareti yönetmeliğimiz var ve bu yönetmelikte ilan portalları da taraf. Yani oradaki kurallara uymak zorundalar. Önerimiz şu oldu. Yılda bir kere Ocak ayında asgari ücret belirleme koordinasyon kurulu var, bir kurul oluşturalım. Yetkili meslek odalarımız, ticaret odalarımız ve bu ilan portallarıyla ortak bir toplantı yapılarak bu fiyat artışları birlikte yılda bir kere bakanlığın denetim ve gözetiminizde belirlensin diye bir teklifte bulunduk."

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"İLANLARA YANSIYOR"

Taylan, süreç ile ilgili gelişmeleri beklediklerini belirterek, "Bu sitelerin istedikleri fiyatları uygulamaları emlak danışmanlarını da vatandaşları da üzüyor. Fiyatlar yükseldikçe bunlar ilanlara da yansıyor" deyip sözlerini noktaladı.
Kaynak: HaberGlobal

Hissenet
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Emlakçı Kiracı ev sahibi emlak kiralik ev kiralık daire konut satılık daire
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
sarı sayfada b..nu çıkardı
memlekette herkes yolunu bulmanım derdinde. Demirelin bir lafı vardı; enflasyon ahlâkı da bozar. Yapacak birşey yok halk memnundu 2023 te devamı geldi!
Arabayı ilana vereyim dedim, 2bin küsur istediler, bütün bildiklerimi söyledik artık.
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