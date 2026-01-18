FİNANS

500 bin konutta 9 ilin daha kura tarihleri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 9 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi yapılacağını bildirdi. 19-25 Ocak tarihlerinde 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

500 bin konutta 9 ilin daha kura tarihleri belli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde ilk 3 hafta geride kaldı. Proje kapsamında kura çekimleri 29 Aralık'ta başladı. Bugün Erzincan'da yapılan kura töreniyle 23 il için çekilişler tamamlandı.

500 bin konutta 9 ilin daha kura tarihleri belli oldu 1

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan'da 75 bin 356 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

"BU HAFTA 9 ŞEHRİMİZDE DAHA KURA HEYECANINI YAŞAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 19-25 Ocak haftasının kura takvimine yer vererek, "Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız." ifadelerini kullandı.

500 bin konutta 9 ilin daha kura tarihleri belli oldu 3

Takvime göre yarın Şanlıurfa'da 13 bin 790, 21 Ocak Çarşamba Trabzon'da 3 bin 734 ve Tokat'ta 3 bin 392, 22 Ocak Perşembe Amasya'da 2 bin 601, 23 Ocak Cuma Manisa'da 7 bin 459, Kastamonu'da 2 bin 380 ve Sivas'ta 3 bin 904, 24 Ocak Cumartesi Aydın'da 6 bin 973, 25 Ocak Pazar günü de Giresun'da 1676 konut için kura çekimi yapılacak.

500 bin konutta 9 ilin daha kura tarihleri belli oldu 4

Böylece, 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 25 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265'e yükselecek.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

