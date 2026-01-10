FİNANS

500 bin Sosyal Konut Projesi'nde Antalya'nın kura çekimi tamamlandı!

Yüzyılın Konut Projesi'nde kuralar devam ediyor. 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Antalya'da inşa edilecek 13 bin 213 konut için kura çekimi 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşti. Bakan Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz" dedi.

500 bin Sosyal Konut Projesi'nde Antalya'nın kura çekimi tamamlandı!
Ezgi Sivritepe

Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi"nde hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimleri devam ediyor. bugüne kadar 13 ilde gerçekleştirilen kura çekimleriyle 38 bin 160 vatandaş yeni evlerine kavuşmaya hak kazandı.

500 bin Sosyal Konut Projesi nde Antalya nın kura çekimi tamamlandı! 1

TOKİ 500 bin konut Antalya kurası 10 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 12.00'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Antalya için kura çekim gerçekleşti. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak"

500 bin Sosyal Konut Projesi nde Antalya nın kura çekimi tamamlandı! 2

TOKİ 500 bin konut Antalya kurası gerçekleşti ve 13 bin 213 konut sahibi bugün belli oldu.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Anahtar Kelimeler:
antalya Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 bin Konut Projesi
