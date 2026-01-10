500 bin Sosyal Konut Projesi'nde Antalya'nın kura çekimi tamamlandı!

Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi"nde hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimleri devam ediyor. bugüne kadar 13 ilde gerçekleştirilen kura çekimleriyle 38 bin 160 vatandaş yeni evlerine kavuşmaya hak kazandı.

TOKİ 500 bin konut Antalya kurası 10 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 12.00'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Antalya için kura çekim gerçekleşti. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak"

TOKİ 500 bin konut Antalya kurası gerçekleşti ve 13 bin 213 konut sahibi bugün belli oldu.

Antalya için bugün saat 12.00'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla…

