500 bin sosyal konutta 10 ilin kura tarihleri belli oldu

500 bin konut kura tarihleri vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. 500 bin sosyal konut için 10 ilin daha kura takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'nde 2-8 Şubat kura programını paylaştı.

41 İLDE TOPLAM 144 BİN 258 SOSYAL KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği 'Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 5 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, 31 Ocak (dün) 10 bin 385 konutun kura çekimiyle devam etti. 29 Aralık 2025-31 Ocak 2026 tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın’da kuralar çekildi. Böylece 41 ilde toplam 144 bin 258 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu.

'10 İLİMİZ İÇİN KURA HEYECANIMIZ BAŞLIYOR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 2-8 Şubat haftasının kura takvimini paylaşarak, "11 ilimizde 455 bin yuva tamam, şimdi 'Yüzyılın Konut Projesi' ile 500 bin sosyal konut için çalışıyoruz. 'Ev Sahibi Türkiye' diyerek 41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 anahtarın sahibi vatandaşımızı belirledik. Yeni haftada 10 ilimiz için kura heyecanımız başlıyor" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin kura çekimi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremlerinin 3'üncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 'Türkiye'min Gücüne Bak' temalı anma töreninde yapılacak. Törende deprem şehitleri Kur'an tilaveti ve dualarla anılacak.

36 BİN 458 SOSYAL KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK! İŞTE KURA TARİHLERİ

2-8 Şubat haftası takvimine göre; 2 Şubat Pazartesi Elazığ'da 3 bin 825, 3 Şubat Salı Kayseri'de 7 bin 562, Zonguldak'ta 1872, 4 Şubat Çarşamba Kırşehir'de 1633, Düzce'de 2 bin 470, 5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, 6 Şubat Cuma Osmaniye'de 2 bin 990, 7 Şubat Cumartesi Yalova'da 1805, Kırıkkale'de 1736 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Yapılan açıklamada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) duyuracağı takvimle kura çekimlerinin süreceği belirtildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

