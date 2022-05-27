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90 metrekarelik evin kirası asgari ücreti solladı: Raporda İstanbul detayı dikkat çekti

27.05.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralık konut fiyatlarında yıllık artış oranı yüzde 200’e yaklaşırken metrekare fiyatları da alıp başını gitti. Yapılan araştırmaya göre kiralık konutta metrekare fiyatı 50 liraya yaklaştı. Böylece 90 metrekarelik bir bir ev kiralamanın bedeli asgari ücreti geçti.

90 metrekarelik evin kirası asgari ücreti solladı: Raporda İstanbul detayı dikkat çekti

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı Nisan ayında yüzde 182,7 olurken ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 48,5 TL’ye yükseldi.

BETAM'ın çalışmasına göre, yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 140, Ankara’da yüzde 133,9, İzmir’de ise yüzde 110,8 oldu. Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul’da 60 TL’ye, Ankara’da 29 TL’ye, İzmir’de ise 38,3 TL’ye yükseldi.

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KİRALIK İLAN SAYISI İSTANBUL VE ANKARA'DA DÜŞÜŞTE

BETAM'ın çalışmasında şöyle denildi:

"Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde artmıştır. İlk kez geçen ay yayınladığımız kiralık konut talep göstergesi geçen aya kıyasla yüzde 6 geride olmasına rağmen talep halen güçlü bir seviyededir. Kiralık konut arzını ölçtüğümüz kiralık ilan sayısı ise ülke genelinde, İstanbul’da ve Ankara’da düşerken, İzmir’de yükselmiştir. Bununla birlikte, kiralık ilanların ne kadarının kiralandığını gösteren kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı da geçtiğimiz aya göre ülke genelinde ve üç büyük ilde düşmüştür. Kiralık ilanların ne kadar süre yayında kaldığını ölçen kapatılan kiralık ilan yaşı hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde azalmıştır."


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