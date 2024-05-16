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ABD'de konut başlangıçları beklentilerin altında

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.05.2024 17:32
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ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, nisanda yüzde 5,7 artışla 1 milyon 360 bine yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında kaldı. Yapımına başlanan yeni konut sayısı, martta aylık yüzde 16,8 azalışla 1 milyon 287 bine düşmüştü.

ABD'de konut başlangıçları beklentilerin altında

ABD Ticaret Bakanlığının nisan ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerine göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, nisanda bir önceki aya oranla yüzde 5,7 artarak 1 milyon 360 bine yükseldi. Piyasa beklentileri, yapımına başlanan yeni konut sayısının bu dönemde 1 milyon 420 bin olması yönündeydi.

Konut başlangıç sayısı nisanda yıllık bazda ise yüzde 0,6 azalış kaydetti.

İNŞAAT İZNİ SON 1,5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da nisanda aylık bazda yüzde 3 azalarak 1 milyon 440 bine indi. Piyasa beklentisi, nisan ayında verilen inşaat izni sayısının 1 milyon 480 bin olacağı yönündeydi.

Nisanda Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyesine inen inşaat izni sayısı martta aylık yüzde 5 azalışla 1 milyon 485 bin olmuştu. Verilen inşaat izni sayısı nisanda yıllık bazda ise yüzde 2 geriledi.

(AA)

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