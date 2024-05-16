ABD'de konut başlangıçları beklentilerin altında

ABD Ticaret Bakanlığının nisan ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerine göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, nisanda bir önceki aya oranla yüzde 5,7 artarak 1 milyon 360 bine yükseldi. Piyasa beklentileri, yapımına başlanan yeni konut sayısının bu dönemde 1 milyon 420 bin olması yönündeydi.
Konut başlangıç sayısı nisanda yıllık bazda ise yüzde 0,6 azalış kaydetti.
Ülkede verilen inşaat izni sayısı da nisanda aylık bazda yüzde 3 azalarak 1 milyon 440 bine indi. Piyasa beklentisi, nisan ayında verilen inşaat izni sayısının 1 milyon 480 bin olacağı yönündeydi.
Nisanda Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyesine inen inşaat izni sayısı martta aylık yüzde 5 azalışla 1 milyon 485 bin olmuştu. Verilen inşaat izni sayısı nisanda yıllık bazda ise yüzde 2 geriledi.
(AA)