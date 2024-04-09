ABD'deki bazı şehirlerden çok konuşulacak hamle! Kimi ücretsiz arsa veriyor, kimi 10 bin dolar...

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Business Insider, ülkenin farklı eyaletlerinde bu uygulamaları başlattığını aktarırken bireyler için en mantıklı seçenekleri de sıraladı.

Bazı eyaletlerde ücretsiz tahsis edilen arsalara konut yapma zorunluluğu getirilirken, inşaat maliyetleri ve düşük kredilerden de faydalanılabiliyor. Bazı şehir yönetimleri bölgeye gelenlere 10 bin dolar verirken, bazıları da ücretsiz çocuk bakım hizmetleriyle nüfusunu artırmayı amaçlıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; genelde düşük nüfuslu ortabatı kasabalarında bu uygulamaların hayata geçtiği belirtildi.

ELWOOD, NEBRASKA

Nebraska eyaletindeki Elwood'un ticaret odası, yaklaşık 1150 metrekarelik arsaları ücretsiz olarak dağıtma kararı aldı. Arsalara sahip olanların bir ev inşa etmesinin zorunluğu olduğu belirtilirken, bu kişilerin bu evlerde yaşaması da gerekiyor. Arsaya sahip olmak için 500 dolarlık depozito istenirken evin tamamlanmasından sonra ise bu para iade ediliyor. Öte yandan inşaat maliyetleri için bazı kolaylıklar da yapılabiliyor.

LINCOLN, KANSAS

1200 nüfuslu Lincoln'de üzerine ev inşa edilmesi şartıyla ücretsiz olarak arsalar veriliyor. Tek katlı müstakil ev için minimum 130 metrekarelik evler yapılması gerektiğini belirten yetkililer iki katlı evler için ise bu oranın daha yüksek olduğunu açıkladı. Her evde iki araçlık otopark olması da zorunlu kılındı.

MANILLA, IOWA

Des Moines'in batısındaki Manilla'da da belirli kıstaslara göre ücretsiz arsalar veriliyor... Şehir yönetimi tarafından yapılan açıklamada arsaya sahip olan kişilerin arsa üzerine ev yapmaları zorunlu hale getirilirken bireyler birçok vergi ve harçtan da muaf tutulacak. Verilecek altı arsa kalırken 22 arsada ise evler inşa edildi.

MANKATO, KANSAS

Kansas'ın kuzeyindeki Mankato'da ise ücretsiz olarak verilecek 26 arsa bulunuyor. Mankato'nun ticaret odasında yazan bilgilere göre katılımcıların önce bir mülakattan geçmeleri gerekiyor. Arsayı almaya hak kazananların minimum 111 metrekarelik ev yapması gerekirken evin inşasının ise 6 ay içinde başlaması isteniyor.

MONESSEN, PENNSYLVANIA

2010-2020 arasında nüfusunun yüzde 10'unu yitiren Monessen'de nüfusun tekrar artırılması için yeni bir yöntem uygulanmaya başlandı... Resmi verilere göre evlerin yüzde 10'unun terk edilmiş olduğu belirtilirken bunların tekrar konuta dönüştürüleceği duyuruldu. Bu evleri alan kişilere vergi indirimi ve bazı ödeme kolaylaıkları sağlanacak. Fakat bu evlere sahip olmak için bireylerin ev sahiplerine ulaşması gerekiyor.







