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Afet Yeniden İmar Fonu nedir, yürürlüğe girdi mi? Afet Yeniden İmar Fonu'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de!

21.03.2023 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasına ilişkin kanun 21 Mart 2023 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin basında yer alan haberler sonrası detaylar merak konusu oldu. Peki, Afet Yeniden İmar Fonu nedir? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun ile ilgili detaylar...

Afet Yeniden İmar Fonu nedir, yürürlüğe girdi mi? Afet Yeniden İmar Fonu'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de!

Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulmasını öngören kanun 21 Mart 2023 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Afet Yeniden İmar Fonu hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun ile ilgili ayrıntılar...

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AFET YENİDEN İMAR FONU NEDİR?

Afet Yeniden İmar Fonu; afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması hedeflenmektedir.

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AFET YENİDEN İMAR FONU RESMİ GAZETE'DE

Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti. Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre; Afet Yeniden İmar Fonunun 7 kişilik Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak.

Yönetim Kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını tespit edecek. Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe, krediler; bütçeye bu amaçla konulacak ödenek; Fon tarafından kurum, kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

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