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'Alıcıya cazip geldi' Kampanyalar harekete geçirdi! 'Oldukça yükselir' diyerek açıkladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.01.2025 08:36
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Ev almak için doğru zaman mı? 2024 yılı konut satışları bakımından hareketli geçerken ev sahibi olmak isteyenler ya da yeni bir ev almak isteyenler emlak piyasasındaki son durumu araştırıyor. Uzmanlar, 2024 yılının alım yılına dönüştüğüne işaret ederken inşaat firmalarının da kendi çapında yaptığı kampanyalara dikkat çekti. Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa "Eğer bu faiz düşüşü gerçekleşirse uygun buna finans koşulu bulduğunuz zaman satışlar oldukça yükselir" dedi.

'Alıcıya cazip geldi' Kampanyalar harekete geçirdi! 'Oldukça yükselir' diyerek açıkladı

Konut fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Ev almak için doğru zaman mı? Emlak piyasasında 2024 yılındaki hareketlilik dikkat çekici olurken gözler 2025 yılına çevrildi. 2024 konut yılı oldu. Alıcının yılın ikinci yarısında harekete geçmesi 2024'ün seyrini değiştirdi. Ev satışları geçen yıl yüzde 20 oranında artarak 1 milyon 478 bin adet oldu. Peki 2025 de 2024 gibi hareketli mi geçecek?

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"2024 YILI ALIM YILINA DÖNÜŞTÜ"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa "Geçen yıl 2024 yılı alım yılına dönüştü" dedi. Öyle ki 1 milyon 478 bin konut satıldı. Aşa "Bir önceki yıla baktığınız zaman yaklaşık yüzde 20 bir artış var orada" Yani 2023'ü geçti. Hem de en çok konut satışının gerçekleştiği 2020 yılının sadece 21 bin 291 adet altında kalındı. Aşa "Aralık ayına baktığınız zaman da bir önceki yılın aynı ayına nispeten yüzde 53 gibi bir artış söz konusu" ifadelerini kullandı.

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"BU, ALICIYA CAZİP GELDİ"

Aralık ayında 212 bin 637 konut satıldı. Böylece son 36 ayın en yüksek aylık satışı görüldü. Aşa "2024'te yüzde 25 - yüzde 30 gibi oluşan fiyatlar üstünden bir düşüş yaşadık biz. Bu da alıcıya cazip geldi. Toplam satışlar içinde yaklaşık yüzde 80'e kadar tekabül eden bir yüzdeyle ikinci el konutlar satıldı" şeklinde konuştu.

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"İNŞAAT FİRMALARI KENDİ ÇAPINDA KAMPANYALAR DÜZENLEDİ"

İkinci elde artan pazarlık fırsatı ve fiyatların dip yapması önümüzdeki dönemde de artar korkusu, alıcıyı harekete geçirdi. Aşa "Nakit alışlar fazlalaştı" dedi. İnşaat firmalarının kampanyaları da 2023 yılında ertelenen talep 2024'te alıcıyı harekete geçirdi. Sıfır konut satış payı yüzde 36 ile yılın zirvesini gördü. Aşa "İnşaat firmaları kendi çapında kampanyalar düzenledi ve finansman tekniği geliştirdi. Belli bir peşinat ile taksit yapalım dedi" ifadelerini kullandı.

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"2024'Ü BİLE GEÇEBİLİRİZ"

Peki 2025, 2024 gibi hareketli geçecek mi? Aşa "Eğer bu faiz düşüşü gerçekleşirse uygun buna finans koşulu bulduğunuz zaman satışlar oldukça yükselir yani. Belki 2024'ü bile geçebiliriz" şeklinde konuştu.

N1

Hissenet
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konut fiyatları ev fiyatları konut satılık daire satılık ev satış yeni konut kampanyası
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