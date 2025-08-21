'Almak isteyen çekinmesin alsın' Konut kredisinde 'faiz' detayını verdi! 'Büyük avantaj'

Ev sahibi olmak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını araştırırken kredi faizlerinde de düşüş yaşanıyor. Peki, 1 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödemesi ne kadar oldu? Uzman isimden konut almak isteyenler için dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

TCMB Temmuz ayı toplantısında faizi 300 baz puan indirmişti. Bu hamlenin ardından bankalar da konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti.

"EMLAK ALACAKLAR ÇEKİNMESİNLER, ALSINLAR"

A Haber'de yer alan haberde, Mali Müşavir Mustafa Genç, konut kredilerindeki faiz oranlarını ve geri ödemelerini anlattı. Genç, "Emlak alacaklar çekinmesinler, alsınlar. Faiz oranları düşme seyrinde devam ediyor. Bu, vatandaşlarımız için emlak almak için tasarruf olsun, oturmak amaçlı olsun, ev almak isteyen, gayrimenkul almak isteyen vatandaşlarımız için avantajlı bir konuma girdi" dedi.

"AYLIK TAKSİT 28 BİN TL"

Devamında Genç, "1 milyon lira 120 ay vade 2.69 oranla bir kredi aldığımızda 5 bin lira gibi bir tahsis ücreti ödeyecek. 28 bin 60 lira 70 kuruş bir taksidi olacak vatandaşımızın.

Peki, kredi çekerken alınacak konutta yaş sınırı var mı? Bununla ilgili Genç, "Bankalar tabii bunda 22 yaşı baz alıyorlar. 22 yaşına kadar konut kredi kullanılabiliyor. 0 ve 22 yaş arası. Maksimum kredi tutarı ise konut satın alımı amacıyla değerlendirilecek emlak bedelinin ekspertiz değerinin azami yüzde 70'i kadar verilebilmektedir" ifadelerini kullandı.

"2.69'LA ALMIŞ OLDUĞU KREDİYİ TEKRAR 2 ORANIYLA YAPILANDIRIP TEKRAR KREDİLENDİREBİLİYOR"

Genç, faiz oranının daha sonra düşerse kredinin tekrar yapılandırılabileceğini de söyledi. Genç "Bankalarda emlak satın alanlarımız refinansman yani krediyi yeniden yapılandırmak suretiyle 2 oranına düşen, 2.69'la almış olduğu krediyi tekrar 2 oranıyla yapılandırıp tekrar kredilendirebiliyor. Büyük de bir avantaj sağlamış olacaklar" şeklinde konuştu.