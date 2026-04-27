Almanya konut piyasasında kira baskısı devam ediyor

Almanya'da kiralar yılın ilk çeyreğinde yükselişini sürdürürken, gayrimenkul satış fiyatları durağan bir seyir izledi.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW Köln), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin konut endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, konut satış fiyatlarındaki artışın durgunluk evresine girdiği gözlenirken, kiralardaki yükseliş ivmesi hız kesmedi. Yeni kira sözleşmelerindeki bedeller geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarken, konut satış fiyatları bir önceki çeyreğe göre yalnızca yüzde 0,1 yükselerek yatay seyretti.

IW Köln uzmanları, satın alma piyasasındaki bu duraklamayı zorlu finansman koşullarına bağladı.

Raporda, İran'daki savaşın küresel sermaye piyasalarında oynaklığı artırdığı ve bu durumun dolaylı olarak konut kredisi (mortgage) faizlerine yansıdığı vurgulandı. Yüksek faiz oranları ve jeopolitik belirsizliklerin satın alma gücünü zayıflattığı, bunun da konut sahipliğine yönelik talebi düşürdüğü kaydedildi.

Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki artışın sınırlı kalması ve risklerin piyasalarca önceden fiyatlanması nedeniyle geçmişteki gibi keskin bir fiyat çöküşünün beklenmediğini ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR ÇEVRESİNDEKİ BANLİYÖLER MERCEK ALTINDA

Kiralardaki en sert yükselişin şehir merkezlerinden ziyade, metropollerin çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşanması dikkati çekti. Büyükşehirlerin çevre bölgelerindeki kiralar yıllık bazda yüzde 4,2 arttı. Şehir merkezlerindeki yüksek bedelleri karşılayamayan vatandaşların banliyölere yönelmesi buradaki talebi artırdı.

Konut satış piyasasında ise şehirler arasında farklı grafikler izlendi. Kat mülkiyetli daire fiyatları yıllık bazda yüzde 2,5 artarken, müstakil ve ikiz evlerdeki artış yüzde 0,7'de kaldı.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTIK KALICI BİR KRİTER"

Rapora göre, Orta Doğu'da tırmanan gerilim, binaların enerji performansını değerlemede en kritik unsurlardan biri haline getirdi.

IW gayrimenkul ekonomisti Pekka Sagner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, alıcıların, 2022'den bu yana binaların enerji tüketimine çok daha fazla dikkat ettiğini belirterek, "Bu eğilim kalıcı hale geliyor. Enerji verimliliği geçici bir kriz konusu değil, artık fiyatların ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya genelinde inşaat faaliyetlerindeki zayıflık ve yapısal arz eksikliği devam ederken, uzmanlar kiralık konut piyasasında kısa vadede bir rahatlama öngörmüyor.

700 BİN YENİ KONUTA İHTİYAÇ VAR

Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı'yla başlayan yüksek maliyet dalgası, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların geri çekilmesine yol açarak konut sektöründe ciddi daralmaya neden olmuştu.

Alman hükümeti, standartları basitleştirerek ve ruhsat süreçlerini hızlandırarak sektörü canlandırmaya çalışsa da Orta Doğu'daki yeni çatışmalar enerji ve ham madde fiyatları üzerinde yeni bir baskı oluşturuyor.

İktidar partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) altyapının modernizasyonunun yanı sıra sosyal konutlar için rekor miktarda ödenek ayırarak konut yapımını teşvik etmeyi hedefliyor. Nüfusu 84 milyona yaklaşan Almanya'da gayrimenkul piyasasındaki baskının hafiflemesi için yaklaşık 700 bin yeni konuta ihtiyaç duyuluyor.

Gayrimenkul uzmanları, artan inşaat maliyetleri, yükselen faiz oranları, yeni konut üretimindeki düşüş ve mülteci akınının, konut açığını son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkardığını belirtiyor.

Kiraların en fazla arttığı başkent Berlin'de nüfusun çoğunluğu kirada oturuyor. Başkentte ortalama kira 2010'dan bu yana yüzde 110'dan fazla artarken, yeni dairelerin metrekaresi en az 25 avrodan kiraya veriliyor.

AİLELERİN AYLIK GELİRLERİNİN YARISI KONUT VE ISINMA HARCAMALARINA GİDİYOR

Yüksek enerji fiyatları ve kira artışları nedeniyle, halkın yarısının kirada oturduğu Almanya'da büyükşehirlerde yaşayan ailelerin konut ve ısınma için yaptığı harcamalar aylık gelirlerinin yüzde 50'sini aşıyor.

Ülkede, zengin ve fakir arasında büyüyen uçurumun konut piyasasında daha da kötüleşmesi dikkati çekiyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

