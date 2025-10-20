'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

Ev almak için doğru zaman mı? Altın satıp ev almak mantıklı mı? Ev almak isteyip birikimlerini altında tutan pek çok kişi bu soruların yanıtını araştırırken konut satışlarında da yükseliş trendi görülüyor. Türkiye genelinde konut satışı sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu. Türkiye genelinde konut satışları geçen ay tüm zamanların en yüksek eylül rakamına ulaşırken, 9 ayda 1,1 milyon adedi aştı. Peki, gayrimenkul ve konut piyasasında son durum ne?

"FAİZDEKİ YUMUŞAMAYLA BİRLİKTE ARTIK PARANIN HAREKETİNİN GAYRİMENKULE DOĞRU DÖNDÜĞÜ, DÖNECEĞİ SON SATIŞLARLA KENDİNİ GÖSTERMİŞ OLDU"

TGRT Haber yayınında konuşan inşaat sektöründen Cihat Algün şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat sektörümüz bir durağan döneminden çıktı. Son işte 6 aydır bir hareket başladı. Bunu işte üçüncü çeyrekte de rakamlarda da görmüş olduk. Tabii biliyorsunuz son birkaç yıldır olağanüstü bekleyen bir talep söz konusu. Maalesef bu faizlerin yüksek olması sebebiyle yatırımlar daha çok mevduatta değerlendirildi. Şimdi bu faizdeki yumuşama ile birlikte artık paranın hareketinin gayrimenkule doğru döndüğü, döneceği son satışlarla da kendini göstermiş oldu"

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Altındaki yükselişle ilgili değerlendirmeleri sorulan Algün "Tabii şimdi ciddi bir kar elde etti, hani buradan da aşağıya gelir mi korkusu da var. İşte yani buradan satalım, gayrimenkule yatıralım anlamında çok ilgi de var" dedi.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi ile ilgili görüşleri sorulan Algün şöyle konuştu:

"Ben doğru bir hamle, yerinde bir hamle olarak görüyorum. Devletin de bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizler özel sektör olarak artık bu yeni maliyetlerle, sosyal konut yapma durumumuz ortadan kalktı maalesef. Biliyorsunuz hani bu beton, demir fiyatları belli. Sosyal konut için istenilen fiyatlar da belli. Bizim o rakamlara düşerek konut imal etmemiz mümkün değil. Arsa payı biliyorsunuz bizim için olağanüstü bir maliyet. Faizler bir taraftan yüksek. Maliyet artışları ciddi şekilde arttı. Dolayısıyla bu noktada devletin almış olduğu bu karar gayet yerinde. Çünkü ciddi bir ihtiyaç var, talep var. Bu şekilde bunu yapmasını oldukça doğru bir hamle, güzel bir hamle destekliyoruz"

KONUT SATIŞLARI İLE İLGİLİ YIL SONU BEKLENTİSİ

Algün, "Ben bu satış trendinin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Yıl sonu da yine bir rekor kıracağız. Yani öyle görünüyor" dedi.

Algün, "Bu aslında bu geçiş dönemi. Hani yeni dönemde fiyatlar maalesef şu anda dillendirdiğimiz fiyatların çok üzerinde olacak. Çünkü biz son birkaç yıldır maalesef maliyet artışlarımızı fiyatlarımıza yansıtamadık. Şu anda aslında alım için olağanüstü uygun bir fırsat. Çünkü özellikle yeni projelerde maalesef bu maliyet artışlarını fiyatlara da yansıtmak durumunda kalacağız. Özellikle yatırım yapmak isteyenler, ihtiyacı olup da almak isteyenlerin bence bu fırsatı, bu dönemi kaçırmamalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.