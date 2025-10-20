FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

Ev almak isteyenler bir yandan konut fiyatları ve konut satışlarındaki son durumu takip ederken bir yandan da birikimlerini altında tutanlar, konut hamlesi için uygun zamanı kolluyor. Peki, gayrimenkul piyasasında son durum ne? Sektör temsilcilerinden ev almak isteyenler için dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'
Hande Dağ

Ev almak için doğru zaman mı? Altın satıp ev almak mantıklı mı? Ev almak isteyip birikimlerini altında tutan pek çok kişi bu soruların yanıtını araştırırken konut satışlarında da yükseliş trendi görülüyor. Türkiye genelinde konut satışı sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu. Türkiye genelinde konut satışları geçen ay tüm zamanların en yüksek eylül rakamına ulaşırken, 9 ayda 1,1 milyon adedi aştı. Peki, gayrimenkul ve konut piyasasında son durum ne?

Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var Ev almak isteyenler dikkat Bu fiyatların çok üzerinde olacak 1

"FAİZDEKİ YUMUŞAMAYLA BİRLİKTE ARTIK PARANIN HAREKETİNİN GAYRİMENKULE DOĞRU DÖNDÜĞÜ, DÖNECEĞİ SON SATIŞLARLA KENDİNİ GÖSTERMİŞ OLDU"

TGRT Haber yayınında konuşan inşaat sektöründen Cihat Algün şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat sektörümüz bir durağan döneminden çıktı. Son işte 6 aydır bir hareket başladı. Bunu işte üçüncü çeyrekte de rakamlarda da görmüş olduk. Tabii biliyorsunuz son birkaç yıldır olağanüstü bekleyen bir talep söz konusu. Maalesef bu faizlerin yüksek olması sebebiyle yatırımlar daha çok mevduatta değerlendirildi. Şimdi bu faizdeki yumuşama ile birlikte artık paranın hareketinin gayrimenkule doğru döndüğü, döneceği son satışlarla da kendini göstermiş oldu"

Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var Ev almak isteyenler dikkat Bu fiyatların çok üzerinde olacak 2

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Altındaki yükselişle ilgili değerlendirmeleri sorulan Algün "Tabii şimdi ciddi bir kar elde etti, hani buradan da aşağıya gelir mi korkusu da var. İşte yani buradan satalım, gayrimenkule yatıralım anlamında çok ilgi de var" dedi.

Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var Ev almak isteyenler dikkat Bu fiyatların çok üzerinde olacak 3

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi ile ilgili görüşleri sorulan Algün şöyle konuştu:

"Ben doğru bir hamle, yerinde bir hamle olarak görüyorum. Devletin de bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizler özel sektör olarak artık bu yeni maliyetlerle, sosyal konut yapma durumumuz ortadan kalktı maalesef. Biliyorsunuz hani bu beton, demir fiyatları belli. Sosyal konut için istenilen fiyatlar da belli. Bizim o rakamlara düşerek konut imal etmemiz mümkün değil. Arsa payı biliyorsunuz bizim için olağanüstü bir maliyet. Faizler bir taraftan yüksek. Maliyet artışları ciddi şekilde arttı. Dolayısıyla bu noktada devletin almış olduğu bu karar gayet yerinde. Çünkü ciddi bir ihtiyaç var, talep var. Bu şekilde bunu yapmasını oldukça doğru bir hamle, güzel bir hamle destekliyoruz"

Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var Ev almak isteyenler dikkat Bu fiyatların çok üzerinde olacak 4

KONUT SATIŞLARI İLE İLGİLİ YIL SONU BEKLENTİSİ

Algün, "Ben bu satış trendinin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Yıl sonu da yine bir rekor kıracağız. Yani öyle görünüyor" dedi.

Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var Ev almak isteyenler dikkat Bu fiyatların çok üzerinde olacak 5

Algün, "Bu aslında bu geçiş dönemi. Hani yeni dönemde fiyatlar maalesef şu anda dillendirdiğimiz fiyatların çok üzerinde olacak. Çünkü biz son birkaç yıldır maalesef maliyet artışlarımızı fiyatlarımıza yansıtamadık. Şu anda aslında alım için olağanüstü uygun bir fırsat. Çünkü özellikle yeni projelerde maalesef bu maliyet artışlarını fiyatlara da yansıtmak durumunda kalacağız. Özellikle yatırım yapmak isteyenler, ihtiyacı olup da almak isteyenlerin bence bu fırsatı, bu dönemi kaçırmamalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD-Çin ticari gerilimine soya fasulyesi de eklendiABD-Çin ticari gerilimine soya fasulyesi de eklendi
Bakan Kurum'dan sosyal konut mesajı: 'Çok yakında' Bakan Kurum'dan sosyal konut mesajı: 'Çok yakında'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.760,63
5.761,26
% 0.59
14:57
Ons Altın / TL
179.514,92
179.570,52
% 0.78
15:12
Ons Altın / USD
4.278,79
4.279,34
% 0.66
15:12
Çeyrek Altın
9.217,01
9.419,67
% 0.59
14:57
Yarım Altın
18.376,41
18.839,33
% 0.59
14:57
Ziynet Altın
36.866,99
37.562,73
% 0.59
14:57
Cumhuriyet Altını
40.548,00
41.161,00
% -0.07
13:49
Anahtar Kelimeler:
Altın konut fiyatları konut satışları ev almak konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.