Ankapark Wonderland Eurasia Projesi son durum... Ankapark yerine ne yapılacak? Ankapark film platosu mu olacak hayvanat bahçesi mi?

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi ve parkının kapatılarak yerine yaptırdığı Ankapark Wonderland Eurasia Projesi maliyetinden dolayı tartışmalara neden olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi resmen Ankapark Projesi'ne el koyarak kendi bünyesine aldı. Ankapark Projesi'ni kiralayan şirketin sözleşmesine sadık kalmamasından dolayı el konuldu.
Ankapark Projesi kapatılacak mı araştıran vatandaşlar, belediyenin el koymasından sonra Ankapark Projesi ne yapılacak araştırmasına da başladı. Peki Ankapark Projesi açılacak mı? İşte Ankapark Wonderland Eurasia Projesi son durum...
Binlerce kişinin merak ettiği Ankapark Projesi için açıklama geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, maliyetinin 7502 milyon dolar olarak açıkladığı Ankapark Projesi'nindeki işlerin beklenildiği gibi gitmediğini belirterek, dinazorlarıyla dikkat çeken parkın kapanma noktasına geldiğini belirtti. Büyük bir park alanına yapılan Ankapark'ı özel bir şirket 10 yıllığına kiralayarak işletiyordu. Habertürk Gazetesi Yazarı Bülent Aydemir tarafından yapılan habere göre, işletmenin sözleşmeye sadık kalmaması ve kiranın ödenmemesi nedeni ile Ankapark projesine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından el konuldu.
Büyük bir alana yapılarak Wonderland Eurasia adı verilen Ankapark Projesi, yasal prosedür olarak Yenimahalle Kaymakamlığı tarafından öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde devir işlemi gerçekleşecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önceki dönemlerde yaptığı açıklamada, Ankapark yerine ne yapılacak sorusuna, Ankaralıların yararına bir park yapılacağını belirtmişti.
Ankapark yerine ne yapılacak sorusuna son noktayı yine Ankaralılar verecek. Ankapark yerine yapılması için üç seçenek ortaya çıktı;
Tekrar eski haline çevrilerek hayvanat bahçesi yapılması,
Buranın bir film platosuna çevrilmesi ve film çekimleri ile Ankara'ya iyi bir gelir getirmesi,
Park haline getirilmesi olarak sıralanıyor.
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