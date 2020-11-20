Ankapark Wonderland Eurasia Projesi son durum... Ankapark yerine ne yapılacak? Ankapark film platosu mu olacak hayvanat bahçesi mi?

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi ve parkının kapatılarak yerine yaptırdığı Ankapark Wonderland Eurasia Projesi maliyetinden dolayı tartışmalara neden olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi resmen Ankapark Projesi'ne el koyarak kendi bünyesine aldı. Ankapark Projesi'ni kiralayan şirketin sözleşmesine sadık kalmamasından dolayı el konuldu.

Ankapark Projesi kapatılacak mı araştıran vatandaşlar, belediyenin el koymasından sonra Ankapark Projesi ne yapılacak araştırmasına da başladı. Peki Ankapark Projesi açılacak mı? İşte Ankapark Wonderland Eurasia Projesi son durum...

ANKAPARK SON DURUMU NEDİR?

Binlerce kişinin merak ettiği Ankapark Projesi için açıklama geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, maliyetinin 7502 milyon dolar olarak açıkladığı Ankapark Projesi'nindeki işlerin beklenildiği gibi gitmediğini belirterek, dinazorlarıyla dikkat çeken parkın kapanma noktasına geldiğini belirtti. Büyük bir park alanına yapılan Ankapark'ı özel bir şirket 10 yıllığına kiralayarak işletiyordu. Habertürk Gazetesi Yazarı Bülent Aydemir tarafından yapılan habere göre, işletmenin sözleşmeye sadık kalmaması ve kiranın ödenmemesi nedeni ile Ankapark projesine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından el konuldu.