Arabanın markasından maaşına: Ev kiralarken bunlar bile sorulmaya başlandı

Son dönemde ev sahiplerinin kiracılara daire kiralarken ilginç talepleri sık sık gündem oluyor. Bazı ev sahiplerinin kiracı adayından maaşını, mesleğini, çalıştığı yeri, işe başlama tarihini, otomobilinin markasını ve eski ev sahibinin referansını istediği öğrenildi. Ev sahibinin adeta sınav gibi bu şartlarından geçenler ise ancak kiracı olabiliyor.

MAAŞTAN OTOMOBİLİN MARKASINA KADAR PEK ÇOK SORU

TGRT Haber'in aktardığına göre; kiralık ev arayanlar artık sadece yüksek ücretlerle mücadele etmiyor, evi tutabilmek için adeta sınav gibi süreçlerden geçiyor.

Bazı ev sahiplerinin kiracı adaylarına özel form doldurttuğu; maaş, meslek, çalışılan şirket, işe başlama tarihi ve otomobilin markasının bile sorulduğu aktarıldı.

Aynı evi tutmak isteyen birden fazla adayın da aynı formu doldurduğu, kriterleri karşılayan adayın evi tutma hakkı kazandığı belirtildi. Kiracı olabilmek için yalnızca kişinin parasının olmasının yeterli olmadığı, ev sahibinin bu koşullarının da sağlanmasının gerekebildiği aktarıldı.