AYDIN TOKİ KURASI CANLI İZLE: Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova 2. Etap TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. Bugün Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova 2. Etap projelerinde kura çekimi gerçekleştiriliyor. Kura çekimini projelere başvuru yapan vatandaşlar kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak takip edebilecekler. Peki, Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova 2. Etap TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? AYDIN TOKİ KURA sonucu nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler....

AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova 2. Etap projelerinde yer alan konutların kurası bugün çekiliyor. Kura çekilişi kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AYDIN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ AYDIN Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova 2. Etap kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



