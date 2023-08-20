Aynı ev, 5 farklı fiyat! İlanları gören şaştı kaldı, uzmanlar uyardı

Ankara'da bir mülk sahibi, evinin daha hızlı satılması için 4 farklı emlakçıya 4 farklı fiyattan ilan verdirtti. 4 farklı emlakçı da aynı evi aynı fotoğraflarla 4 farklı fiyatla satışa çıkardı.

Kanal D Haber'in ulaştığı emlakçılardan kimisi 'Ev sahibi ne dediyse onu yazdık" derken, kimisi de "Ev sahibinin aciliyeti vardı" diye konuştu.

"YASAL DEĞİL"

SED Kurucu Başkanı Cem Koçyiğitoğlu, Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada "Bu mantıklı değil, doğru da değil. Yasal da değil. Yetki belgeleri alınarak internet sitelerine ilan ve reklam girilmeli. Bu da bir kişinin girmesi anlamına geliyor" dedi.

Ancak aynı evi satışa çıkaran tüm emlakçılar da yetki belgesi aldığını iddia etti.

"GÖRSELİNİ MUTLAKA MESAJ OLARAK İSTEYİN"

Böyle bir durumda karşılaşılmaması için uyaran Koçyiğitoğlu, "Kişiler yetki belgesinin bir görselini mesaj olarak istesinler." dedi.