Aynı ev bir farkla daha düşük fiyatlı! Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıklarında yeni boyut! Arabulucuyla da anlaşılmazsa...

Son dönemde ev sahipleriyle kiracılar arasında ücret konusunda büyük anlaşmazlıklar yaşanıyor ancak işin bir de evin satılma durumunda yaşananlar boyutu var. Bazı kiracılar, yaşadıkları ev satılığa çıkarılınca alıcıya evi göstermiyor. Hatta kiracılı satılık evlerin değeri boş dairelere göre daha düşük. Peki, bu durumda kanunlar kimi haklı görüyor? İşte detaylar...

"O SAAT ARALIĞINDA KİRACI EVİ GÖSTERMEK ZORUNDA"

ATV Haber'de yer alan habere göre; içinde oturduğu ev satılık olmasına rağmen bazı kiracılar alıcıları eve sokmuyor, sattırmamak için kanunları hiç sayıyor.

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "Gün ve tarih belirleyecek. Haftada iki gün, belli bir saat aralığı koyacaklar. O saat aralığında kiracı evi göstermek zorunda." dedi. Avukat İlhan Akdağ ise "Kiracı eğer buna direnirse suç işlemiş olur. Memura karşı direnme suçu olur, 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası vardır, yargı görevlilerine karşı işlenmesi halinde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası vardır" şeklinde konuştu.

"2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR"

Son dönemde artan ev sahibi kiracı tartışmalarından biri de ev satılacağı zaman yaşanıyor. Bazen inat, bazen müsait olmama, kimi zaman da sebepsiz yere kiracılar oturdukları eve talip olanlara kapıyı açmıyor. Oysa ki yasal olarak buna hakkı yok. Avukat İlhan Akdağ "2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası vardır" derken gayrimenkul uzmanı Şenay Araç ise "Bu daireyi size kiracı açmak zorunda. Evi size servis vermek zorunda" ifadelerini kullandı.

Bazı ev sahipleri, evini satacağı zaman, evinde de kiracı olduğunda kiracıdan "Müşteriyi kabul etmiyorum. Emlakçı da getirse ev sahibi de getirse eve sokmam" yanıtını alabiliyor. Uzman isimler bu aşamada yapılabilecekleri ve yasal hakları sıraladı.

"İCRA YOLUNA GİDEBİLİYOR"

Gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran "Arabulucuya rağmen yine de içindeki kiracı göstermemek için direniyorsa işte burada kötü niyet devreye giriyor. O zaman mal sahibi icra yoluyla evi açtırıp gösterme haklarına da sahip" dedi. Kiracı evi göstermezse arabulucular devreye giriyor. Başaran "Arabulucuyla istemiş olduğu zaman dilimlerinde gelelim demesine rağmen yine de kiracıdan bu reaksiyonu alıyorsa o zaman icra yoluna gidebiliyor" şeklinde konuştu.

Avukat İlhan Akdağ da "Kiraya vermek ve satış gibi hallerde ev sahibi gelip evini görebilir. Kiracının buna engel olmak gibi bir hakkı söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.