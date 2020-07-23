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Bahçeli müstakil ev fiyatlarına ilgi arttı! Hangi şehirde kaç tl? Bahçeli müstakil ev fiyatları!

EMLAK HABERLERİ  | 23.07.2020 16:04 | Son Güncelleme

Koronavirüsten sonra ev almak isteyenler bahçeli müstakil ev fiyatlarını daha çok araştırmaya başladı. Peki 2020 bahçeli müstakil ev fiyatları nasıl? İşte bazı illerde bahçeli müstakil ev fiyatları..

Bahçeli müstakil ev fiyatlarına ilgi arttı! Hangi şehirde kaç tl? Bahçeli müstakil ev fiyatları!

Koronavirüs yayılmaya başladığında salgını engellemek amacıyla sokağa çıkma yasakları alınmıştı. Bu yasaklar uzun sürünce bahçeli ve müstakil evlerin değeri bir kez daha anlaşılmış oldu. Peki bahçeli müstakil ev fiyatlarında artış oldu mu? 2020 Bahçeli müstakil ev fiyatları nasıl? İşte bazı kalabalık illerde bahçeli müstakil ev fiyatları..

2020 BAHÇELİ MÜSTAKİL EV FİYATLARI

Bahçeli müstakil evlerin fiyatları bulunduğu ilçenin; konumu, turizm bölgesi olması, merkeze yakın olması ve evin özelliklerine göre değişiyor. Bazı illerde çok kötü şartlarda olan evlerin bile fiyatları çok yükselmiş durumda. Konut kredi faiz oranlarının düşmesiyle müstakil evlerin fiyatları da arttı. İşte bazı illerde müstakil ev fiyatları..

ŞEHİR ŞEHİR MÜSTAKİL EV FİYATLARI

adana

anadolu2

ankara

antalya

av2

avrupa

aydın

balıkesir

izmir

mersin


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