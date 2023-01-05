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Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da oturanlar başka şehirden ev alabilecek mi? Yeni konut projesi için 15 soru 15 cevap...

05.01.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum dün detayları açıklanan orta gelirliye konut projesi kampanyası kapsamında vatandaşların en çok merak ettiği sorulara yanıt verdi. Bakan Kurum, İstanbul'da oturanların başka şehirde ev alıp alamayacağı konusuna da açıklık getirdi.

Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da oturanlar başka şehirden ev alabilecek mi? Yeni konut projesi için 15 soru 15 cevap...

Orta gelirliye konut projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanu Murat Kurum, 15 soruda yeni kampanyaya ilişkin en çok merak edilen konulara açıklık getirdi.

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1. Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?
Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.

2. Peşinat ödenecek mi?
Konut bedelinin %10’u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

3. Kampanyaya ikinci el evler dâhil olacak mı?

Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.

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4. Ödeme planı nasıl olacak?

0.69’dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin %40’ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

5. Projede yaş sınırı olacak mı?

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

6. İstanbul’da oturan Ankara’dan ev alabilecek mi?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

7. Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu?

Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.

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8. Evler satılabilecek mi?

Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.

9. Daha önce ev alıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi?

Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.

10. Proje ne zaman başlayacak?

16 Ocak itibariyle projeye başvurular alınacak.

11. Başvurular nasıl olacak?

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

12. Başvuru ücreti olacak mı?

Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

13. Yapımı devam eden konut kampanya kapsamına dâhil mi?

81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dâhil olacak.

14. TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı?

16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

15. Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş kampanyadan faydalanabilecek mi?

Verasetle ev sahibi olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.


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