Kapat
Bakan Kurum'dan 'Asrın inşası' mesajı: "Türkiye artık dünyada bir numara"

Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde “Türkiye Yüzyılı’nda Şehircilik Vizyonu ve Konut Politikası” oturumunda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonu bitmeden 453 bin konuttan daha da fazlasını teslim edeceklerini belirterek "Türkiye artık hızlı, kaliteli konut üretiminde ve kentsel dönüşüm tecrübesinde dünyada bir numaradır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde “Türkiye Yüzyılı’nda Şehircilik Vizyonu ve Konut Politikası” oturumunda konuştu.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kaydetti:

"Depremzede vatandaşlarımızın, hak sahibi vatandaşlarımızın yüzde 80'ine yakınını evlerine kavuşturmuş olduk.

Yıl sonu bitmeden 453 bin konuttan daha da fazlasını teslim edeceğiz.

Artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Türkiye asrın felaketini, asrın inşa seferberliğine dönüştüren, dayanışmayla ayağa kalkan bir ülkedir.

Deprem bölgesinde tarihin en kapsamlı konut hareketi başarıyla tamamlanmıştır.

DÜNYADA BİR NUMARA

Türkiye artık hızlı, kaliteli konut üretiminde ve kentsel dönüşüm tecrübesinde dünyada bir numaradır.

Asrın inşasında yazdığımız başarı öyküsünü Yüzyılın Konut Projesi ile zirveye taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı güvenli evlerin, mutlu ailelerin ve güçlü şehirlerin yüzyılı yapacağız."

Kaynak: AA

