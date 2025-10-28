FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Bakan Kurum paylaştı: Toki konutlarının sağlamlığının sırrını biliyor musunuz? Asrın felaketinde de ayakta kaldı...

İçerik devam ediyor
Sedef Karatay

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “TOKİ konutlarımızın sağlamlığının sırrını biliyor musunuz?” mesajıyla TOKİ’nin inşa ettiği sosyal konutların sağlamlığına ilişkin bir video paylaştı. Görüntülerde radye temel, tünel kalıp ve perde beton sistemleriyle TOKİ konutlarının depremlere dayanıklı inşa edildiği vurgulandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) inşa ettiği sosyal konutlar Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremleri başta olmak üzere yakın geçmişte yaşanan büyük depremlerde yıkılmadı.

Bakan Kurum paylaştı: Toki konutlarının sağlamlığının sırrını biliyor musunuz? Asrın felaketinde de ayakta kaldı... 1

TOKİ konutlarının asrın felaketinde sağlam kalması vatandaşlarda TOKİ’ye güven duygusunu artırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin inşa ettiği sosyal konutların sağlamlığına ilişkin videoyu “TOKİ konutlarımızın sağlamlığının sırrını biliyor musunuz” mesajıyla paylaştı.

Bakan Kurum paylaştı: Toki konutlarının sağlamlığının sırrını biliyor musunuz? Asrın felaketinde de ayakta kaldı... 2

“TOKİ SAĞLAMLIĞIYLA İNŞA SÜRECİNİ YÜRÜTÜYOR OLACAĞIZ”

Dün akşam TRT Haber canlı yayına katılan ve 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, TOKİ konutlarının sağlamlığına bu yayında da dikkat çekti.

Bakan Kurum paylaştı: Toki konutlarının sağlamlığının sırrını biliyor musunuz? Asrın felaketinde de ayakta kaldı... 3

TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildiğini ve vatandaşlarda TOKİ’ye güven oluştuğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Vatandaşımızın herhangi bir tereddütü yok çünkü bu irade 1 milyon 740 bin konutu vermiş, teslim etmiş vatandaşımız huzur içerisinde, güven içerisinde oturuyor. Deprem bölgesinde TOKİ'de oturan vatandaşımızın hamdolsun burnu bile kanamadı. Yani 2 büyük deprem yaşadık. TOKİ binalarında yaşayan vatandaşımızın kılına bile zarar gelmedi. Dolayısıyla bu sağlamlıkla, bu güvenle inşa sürecini yürütüyor olacağız” dedi.

Bakan Kurum paylaştı: Toki konutlarının sağlamlığının sırrını biliyor musunuz? Asrın felaketinde de ayakta kaldı... 4

RADYE TEMEL, TÜNEL KALIP VE PERDE BETON FARKI

Bakan Kurum’un paylaştığı görüntülerde TOKİ’nin yaptığı tüm konutların deprem yönetmeliğine uygun olarak, zemin etüt raporları ışığında hareket ettiği, gerekli durumlarda fore kazık sistemiyle zemin iyileştirme ve güçlendirme yaptığı belirtildi.

Bakan Kurum paylaştı: Toki konutlarının sağlamlığının sırrını biliyor musunuz? Asrın felaketinde de ayakta kaldı... 5

Radye temel sistemini kullanıldığı ve bu sayede deprem anında binadan gelen yükün zemine eşit dağılarak hasar riskinin en aza indirildiği vurgulandı. “Tünel Kalıp Sistemiyle” de perde beton bloklar kullanılarak taşıyıcı sistemin çok daha hızlı ve sağlam şekilde inşa edildiğine dikkat çekildi. Perde beton taşıyıcıların, deprem anında yapının devrilmesini ve çökmesini engellemek için omurga görevi gördüğü içlerindeki demir donatıların ise vücudun kas sistemi gibi yapıya esneklik sağladığı ifade edildi.

Bakan Kurum paylaştı: Toki konutlarının sağlamlığının sırrını biliyor musunuz? Asrın felaketinde de ayakta kaldı... 6

Bakan Kurum paylaştı: Toki konutlarının sağlamlığının sırrını biliyor musunuz? Asrın felaketinde de ayakta kaldı... 7

Bakan Kurum paylaştı: Toki konutlarının sağlamlığının sırrını biliyor musunuz? Asrın felaketinde de ayakta kaldı... 8

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara YHT Garı 9 yılda 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladıAnkara YHT Garı 9 yılda 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
'Bugün alırım, 2 gün sonra yükselir satarım mantığıyla...' Altın için kritik uyarı'Bugün alırım, 2 gün sonra yükselir satarım mantığıyla...' Altın için kritik uyarı

Anahtar Kelimeler:
TOKİ çevre ve şehircilik bakanı murat kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.