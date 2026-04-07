Bakan Kurum, Sazlıbosna'daki İlk Evim Projesi'nin sosyal konutlarını paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim - 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna'da yapımı devam eden sosyal konutların görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, Sazlıbosna'daki İlk Evim Projesi'nin sosyal konutlarını paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda, “Hepsi sosyal konut… Hepsi milletimizin… 36 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini kurayla belirlemiştik, evlerini hızla tamamlıyoruz. Anahtarları teslim ettiğimizde İstanbul’da 150 bin vatandaşımız daha sağlam, deprem riski olmayan binalarda oturacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Sazlıbosna daki İlk Evim Projesi nin sosyal konutlarını paylaştı 1

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce hayata geçirdiği İlk Evim Projesi kapsamında İstanbul'da 50 bin sosyal konutun yapılacağını duyurmuştu.

Bakan Kurum, Sazlıbosna daki İlk Evim Projesi nin sosyal konutlarını paylaştı 2

Depremler nedeniyle İstanbul'da yavaşlayan inşa süreci deprem bölgesindeki afet konutlarının tamamlanmasıyla yeniden hızlandı.

Bakan Kurum, Sazlıbosna daki İlk Evim Projesi nin sosyal konutlarını paylaştı 3

İlk Evim Projesi kapsamında Sazlıbosna Mahallesi'nde dar gelirli vatandaşlar için 5,2 milyon metrekarelik alanda 40 etapta 36 bin 628 konut inşa ediliyor.

Bakan Kurum, Sazlıbosna daki İlk Evim Projesi nin sosyal konutlarını paylaştı 4

Hak sahipleri Kahramanmaraş depremlerinden önce belirlenen proje kapsamında konutlar 20 yıla varan vade ve uygun taksit imkanlarıyla satışa sunuldu.

Bakan Kurum, Sazlıbosna daki İlk Evim Projesi nin sosyal konutlarını paylaştı 5

Bakan Kurum, Sazlıbosna daki İlk Evim Projesi nin sosyal konutlarını paylaştı 6

Bakan Kurum, Sazlıbosna daki İlk Evim Projesi nin sosyal konutlarını paylaştı 7

Bakan Kurum, Sazlıbosna daki İlk Evim Projesi nin sosyal konutlarını paylaştı 8

Bakan Kurum, Sazlıbosna daki İlk Evim Projesi nin sosyal konutlarını paylaştı 9

Bakan Kurum, Sazlıbosna daki İlk Evim Projesi nin sosyal konutlarını paylaştı 10

Bakan Kurum, Sazlıbosna daki İlk Evim Projesi nin sosyal konutlarını paylaştı 11

Bakan Kurum, Sazlıbosna daki İlk Evim Projesi nin sosyal konutlarını paylaştı 12

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İstanbul Murat Kurum konut
