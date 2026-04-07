Bakan Kurum, Sazlıbosna'daki İlk Evim Projesi'nin sosyal konutlarını paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda, “Hepsi sosyal konut… Hepsi milletimizin… 36 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini kurayla belirlemiştik, evlerini hızla tamamlıyoruz. Anahtarları teslim ettiğimizde İstanbul’da 150 bin vatandaşımız daha sağlam, deprem riski olmayan binalarda oturacak” ifadelerini kullandı.

Burası Arnavutköy… — Murat KURUM (@murat_kurum) April 7, 2026

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce hayata geçirdiği İlk Evim Projesi kapsamında İstanbul'da 50 bin sosyal konutun yapılacağını duyurmuştu.

Depremler nedeniyle İstanbul'da yavaşlayan inşa süreci deprem bölgesindeki afet konutlarının tamamlanmasıyla yeniden hızlandı.

İlk Evim Projesi kapsamında Sazlıbosna Mahallesi'nde dar gelirli vatandaşlar için 5,2 milyon metrekarelik alanda 40 etapta 36 bin 628 konut inşa ediliyor.

Hak sahipleri Kahramanmaraş depremlerinden önce belirlenen proje kapsamında konutlar 20 yıla varan vade ve uygun taksit imkanlarıyla satışa sunuldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır