Bakan Kurum teslim tarihini duyurdu! 500 yeni konut için ilk adım atıldı

Balıkesir Sındırgıda yaşanan depremin ardından bölgede çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Sındırgı'da yeni afet konutlarının temel atma töreninde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, evlerin 1 yıl içerisinde teslim edileceğini vurguladı.

Ezgi Sivritepe

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan afetin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Bölgede yaşanan afetin ardından bölgenin hasar gören alanları için çalışmalar da bakanlık tarafından başladı. Balıkesir Sındırgı’da yapılacak yeni afet konutlarının temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Kurum, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Depremden 1 ay sonra buraya gelip sözümüzü tutmanın, yeni yuvalarımızın temellerini atmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Sındırgı’da ve Bigadiç’te toplam 531 konutumuz, köy evimizi, iş yerimizi, ahır ve camilerimizin ilk harcını döküyoruz. Dün nasıl Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde; Antalya ve Muğla yangınlarında; Sinop, Kastamonu, Rize, Trabzon ve Bartın sellerinde, asrın felaketinde hızlıca yeni yuvalarımızı nasıl teslim ettiysek İzmir ve Balıkesir’de de evlerimizi 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz”

Konuşmasında belediyelere ve vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısında bulunan Bakan Kurum, “Artık kısır gündemleri, milletin gerçekleriyle alakasız siyasi çekişmeleri, yersiz polemikleri bir kenara bırakalım. Milletin canı için, milletin evlatları için kentsel dönüşüm konusuna odaklanalım. Şunu asla unutmayalım. Kentsel dönüşüm meselesi, siyasetin değil yaşamın konusudur, hayatın konusudur” diye konuştu.

