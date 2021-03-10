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Bakanlıktan, Çeşme'de 400 bin liradan başlayan arsa satışları duyurusu

EMLAK HABERLERİ  | 10.03.2021 10:58 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin turizm cenneti Çeşme'de toplam 88 arsayı satışa çıkardı. Yapılan açıklamada Çeşme'nin Dalyan, Musalla, 16 Eylül ve Ovacık Mahallesi'ndeki arsalar satışa çıkarıldı.

Bakanlıktan, Çeşme'de 400 bin liradan başlayan arsa satışları duyurusu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda Çeşme'nin; Dalyan, Musalla, 16 Eylül ve Ovacık Mahallesi'ndeki 80 bin metrekareyi aşan arsalar, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeli olarak alınabilecek. Arsaların tahmini toplam bedeli 150 milyon lira olarak açıklanırken, satışlar için 23 Mart 2021 Salı günü saat 11.00’e kadar teklif verilebilecek.

ÇEŞME ARSA FİYATLARI YAKLAŞIK 400 BİN LİRA

Dalyan Mahallesi'ndeki 8 arsanın tercihli turizm ve konut, 1 arsanın ticaret alanında, Ovacık Mahallesi'ndeki 2 arsanın ise ticaret alanında olduğu belirtilen duyuruda, diğer arsaların konut alanında kaldığı kaydedildi. Yapılan duyuruda, 354 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan arsaların mevcut durumlarıyla satılacağı, teslim alma hükümlülüğünün alıcıya ait olduğu belirtildi.

(İHA)

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