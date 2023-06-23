Başvurular e-Devlet'ten! Gayrimenkul satışına 'noter' ayarı... 'Ek maliyeti' var diyerek açıkladı: 'Hafta sonu' detayına dikkat

Tapu dairelerinde zaman zaman yoğunluktan dolayı uzun bekleme sürelerine alternatif bir kanal olarak çözüm sunması beklenen yeni uygulamayla artık hafta sonları da noterlerde gayrimenkul alım-satım işlemleri yapılabilecek. Uygulama 4 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

BAKAN TUNÇ BU SÖZLERLE DUYURDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taşınmaz satış sözleşmelerinin noterliklerde yapılmasına yönelik uygulamayı şu sözlerle duyurmuştu:

"4 Temmuz'dan itibaren noterlerimizde gayrimenkul satışı, taşınmaz satışı yapılabilecek. Bu önemli. Noterlerimiz, nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonunda da açık oluyorlar. Dolayısıyla taşınmaz satışı, tapu dairelerinde sadece hafta içi yapılabilirken şimdi noterlerde de bu imkan getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak."

"1 OCAK'TA BAŞLAMASI BEKLENİYORDU"

Bakan Tunç'un duyurduğu yeni uygulamanın merak edilen ayrıntıları da ortaya çıktı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı açıklamayla detayları açıkladı:

“Noterlerde gayrimenkul satışlarının yapılabilmesine ilişkin düzenleme geçen yasama döneminde Altıncı Yargı Paketi kapsamında zaten açıklanmıştı. Daha önce 1 Ocak’ta başlaması beklenen düzenleme bugün Adalet Bakanı’nın açıklaması ile birlikte 4 Temmuz’da başlayacak.

"TAPULARA ALTERNATİF BİR KANAL"

Düzenleme aslında gayrimenkule dayalı sözleşmelerin tapular dışında noterlerde de yapılabilmesine imkan tanıyor. Tapularda yapılan işlemler sona ermeyecek. Bu işlemler özellikle bazı büyükşehirlerdeki noterlerde olmak üzere tapu işlem yoğunluğunun olduğu bölgelerde vatandaşlar için alternatif bir kanal oluşturabilir.

"NOTERLERDE DE YAPILABİLECEK"

Zaten mevcut durumda noterlerde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşa sözleşmesi gibi gayrimenkule dayalı bazı sözleşmeler yapılabiliyordu. Bu düzenleme gayrimenkullerin satışına ilişkin yapılacak işlemlerle. Taşınmaz satış sözleşmelerinin noterlerde yapılmasına imkan sağlayacak.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU

Sözleşmelerin düzenlenebilmesi için tapularda nasıl bir randevu sistemi varsa noterlerde de randevu sistemi mevcut. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden Noterler Birliği’nin e-randevu uygulamasından başvuru yapacaklar. Satışa ilişkin evrakları yükleyerek randevu saatinde noterde bulunmak suretiyle hareket edecekler. Bu tapu tarafında web tapu ile yapılıyordu. Noter üzerinden e-Devlette e-randevu üzerinden yapılacak.

ÖDENECEK BEDEL BELİRLENDİ

Bunun ek maliyeti var mı? Evet var, 2023 yılı noterlik ücret tarifeleri geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde taşınmazın satış değerinin binde 1’i bir tarife var. Burada yeni bir düzenleme yapılarak bu bedel 500 TL’den az 4 bin TL’den fazla olmayacak şekli ile belirlendi. Bu durumda vatandaşlar tapu harcı ile döner sermaye bedelleri dışında diğer işlemleri de noterlerde yaparlarsa bu bedeli ödüyor olacaklar.

"HAFTA SONLARI PRATİK OLMAYABİLİR"

Hafta sonu işlemlere ilişkin bazı evrakların tapudan gidecek olması nedeniyle işlemler hafta sonları çok pratik yapılamayabilir. Özellikle de havale, banka transferi gibi işlemler nedeniyle hafta sonu uygulamalarının nispeten her bölgede yapılamayacağını değerlendiriyorum."