FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Başvurular e-Devlet'ten! Gayrimenkul satışına 'noter' ayarı... 'Ek maliyeti' var diyerek açıkladı: 'Hafta sonu' detayına dikkat

Başvurular e-Devlet'ten! Gayrimenkul satışına 'noter' ayarı... 'Ek maliyeti' var diyerek açıkladı: 'Hafta sonu' detayına dikkat

23.06.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gayrimenkul satışlarında hayata geçen yeni uygulama beraberinde birçok yeniliği de getirdi: Artık taşınmaz satışları hafta sonlarında da noterlerde gerçekleştirilebilecek. 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen uygulamanın başlama tarihi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasıyla 4 Temmuz olarak belirlendi. Uygulamayla özellikle büyükşehirlerde noterlerin tapu dairelerine alternatif olacağı değerlendirilirken noterde gayrimenkul satışı başvurusu ve maliyeti detayları da ortaya çıktı.

Başvurular e-Devlet'ten! Gayrimenkul satışına 'noter' ayarı... 'Ek maliyeti' var diyerek açıkladı: 'Hafta sonu' detayına dikkat

Tapu dairelerinde zaman zaman yoğunluktan dolayı uzun bekleme sürelerine alternatif bir kanal olarak çözüm sunması beklenen yeni uygulamayla artık hafta sonları da noterlerde gayrimenkul alım-satım işlemleri yapılabilecek. Uygulama 4 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

BAKAN TUNÇ BU SÖZLERLE DUYURDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taşınmaz satış sözleşmelerinin noterliklerde yapılmasına yönelik uygulamayı şu sözlerle duyurmuştu:

"4 Temmuz'dan itibaren noterlerimizde gayrimenkul satışı, taşınmaz satışı yapılabilecek. Bu önemli. Noterlerimiz, nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonunda da açık oluyorlar. Dolayısıyla taşınmaz satışı, tapu dairelerinde sadece hafta içi yapılabilirken şimdi noterlerde de bu imkan getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak."

Kira düzenlemesiyle ilgili önemli açıklama Kira düzenlemesiyle ilgili önemli açıklama

"1 OCAK'TA BAŞLAMASI BEKLENİYORDU"

Bakan Tunç'un duyurduğu yeni uygulamanın merak edilen ayrıntıları da ortaya çıktı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı açıklamayla detayları açıkladı:
“Noterlerde gayrimenkul satışlarının yapılabilmesine ilişkin düzenleme geçen yasama döneminde Altıncı Yargı Paketi kapsamında zaten açıklanmıştı. Daha önce 1 Ocak’ta başlaması beklenen düzenleme bugün Adalet Bakanı’nın açıklaması ile birlikte 4 Temmuz’da başlayacak.

1

"TAPULARA ALTERNATİF BİR KANAL"

Düzenleme aslında gayrimenkule dayalı sözleşmelerin tapular dışında noterlerde de yapılabilmesine imkan tanıyor. Tapularda yapılan işlemler sona ermeyecek. Bu işlemler özellikle bazı büyükşehirlerdeki noterlerde olmak üzere tapu işlem yoğunluğunun olduğu bölgelerde vatandaşlar için alternatif bir kanal oluşturabilir.

"NOTERLERDE DE YAPILABİLECEK"

Zaten mevcut durumda noterlerde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşa sözleşmesi gibi gayrimenkule dayalı bazı sözleşmeler yapılabiliyordu. Bu düzenleme gayrimenkullerin satışına ilişkin yapılacak işlemlerle. Taşınmaz satış sözleşmelerinin noterlerde yapılmasına imkan sağlayacak.

2

E-DEVLET'TEN BAŞVURU

Sözleşmelerin düzenlenebilmesi için tapularda nasıl bir randevu sistemi varsa noterlerde de randevu sistemi mevcut. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden Noterler Birliği’nin e-randevu uygulamasından başvuru yapacaklar. Satışa ilişkin evrakları yükleyerek randevu saatinde noterde bulunmak suretiyle hareket edecekler. Bu tapu tarafında web tapu ile yapılıyordu. Noter üzerinden e-Devlette e-randevu üzerinden yapılacak.

ÖDENECEK BEDEL BELİRLENDİ

Bunun ek maliyeti var mı? Evet var, 2023 yılı noterlik ücret tarifeleri geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde taşınmazın satış değerinin binde 1’i bir tarife var. Burada yeni bir düzenleme yapılarak bu bedel 500 TL’den az 4 bin TL’den fazla olmayacak şekli ile belirlendi. Bu durumda vatandaşlar tapu harcı ile döner sermaye bedelleri dışında diğer işlemleri de noterlerde yaparlarsa bu bedeli ödüyor olacaklar.

3

"HAFTA SONLARI PRATİK OLMAYABİLİR"

Hafta sonu işlemlere ilişkin bazı evrakların tapudan gidecek olması nedeniyle işlemler hafta sonları çok pratik yapılamayabilir. Özellikle de havale, banka transferi gibi işlemler nedeniyle hafta sonu uygulamalarının nispeten her bölgede yapılamayacağını değerlendiriyorum."

İlginizi Çekebilir

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

 Kayıp denizaltındaydı... Eşi Titanik’te ölen çiftin torunu çıktı

Kayıp denizaltındaydı... Eşi Titanik’te ölen çiftin torunu çıktı

 Kılıçdaroğlu toplantıya böyle başlamış: 'Başarısızlığın nedeni sizsiniz!'

Kılıçdaroğlu toplantıya böyle başlamış: 'Başarısızlığın nedeni sizsiniz!'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiraya yüzde 25 zam sınırı düzenlemesi uzatılıyor! Kiraya yüzde 25 zam sınırı düzenlemesi uzatılıyor!
Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...
Moody's'ten Merkez Bankası için faiz tahmini! Oran verdi...Moody's'ten Merkez Bankası için faiz tahmini! Oran verdi...
Anahtar Kelimeler:
Noter gayrimenkul tapu dairesi

En Çok Okunan Haberler

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!

Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor! 1 Temmuz'u işaret etti: Elinizi çabuk tutun

Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor! 1 Temmuz'u işaret etti: Elinizi çabuk tutun

AK Parti’nin yerel seçim planı kulisleri hareketlendirdi!

AK Parti’nin yerel seçim planı kulisleri hareketlendirdi!

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

Gram altın, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum

Gram altın, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum

Sıfır otomobil satışında yeni düzenleme geldi ama değişen bir şey yok! Herkes Temmuz, Ağustos’u bekliyor…

Sıfır otomobil satışında yeni düzenleme geldi ama değişen bir şey yok! Herkes Temmuz, Ağustos’u bekliyor…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

Evde, sporda, plajda rahatlık ve şıklık arayanlar buraya! Dagi indirimleri başladı

Evde, sporda, plajda rahatlık ve şıklık arayanlar buraya! Dagi indirimleri başladı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.