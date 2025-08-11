FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

'Beklenenden 2 kat fazla' Bakan Kurum 'gayrimenkul sertifikası'nın halka arz rakamlarını duyurdu 'Rekor talep'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sertifikası yöntemiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi'nin 27,3 milyar lira ile beklenenden yaklaşık 2 kat fazla talebe ulaştığını bildirdi.

'Beklenenden 2 kat fazla' Bakan Kurum 'gayrimenkul sertifikası'nın halka arz rakamlarını duyurdu 'Rekor talep'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından gayrimenkul sertifikasının halka arz rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Beklenenden 2 kat fazla Bakan Kurum gayrimenkul sertifikası nın halka arz rakamlarını duyurdu Rekor talep 1

"27,3 MİLYAR LİRALIK REKOR TALEBE ULAŞTIK"

Vatandaşları ev sahibi yapabilmek için hayata geçirilen ve yapı stokunu sağlamlaştırma yolunda yeni bir model olan gayrimenkul sertifikası projesine vatandaşların güvendiğine, inandığına işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaştık. Bu talep küçük tasarrufların güvenle büyük yatırımlara dönüşmesinin en güçlü göstergesidir. Projemize inanan, güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bu ilgiye karşılık Damla Kent Projemizin diğer etaplarını da halkımıza sunacağız. Milletimizin konut sahibi olabilmesi, sağlıklı yapılara kavuşabilmesi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz." (AA)

Beklenenden 2 kat fazla Bakan Kurum gayrimenkul sertifikası nın halka arz rakamlarını duyurdu Rekor talep 2
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son 1 yılda yüzde 60 arttı ama 'İstenen seviyede değil'Son 1 yılda yüzde 60 arttı ama 'İstenen seviyede değil'
TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

Anahtar Kelimeler:
TOKİ Emlak Konut Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Gayrimenkul sertifikası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çanakkale'de yine orman yangını! Alevler her yerden görünüyor

Çanakkale'de yine orman yangını! Alevler her yerden görünüyor

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

10 dakikada yapıp 250 TL'ye satıyor! Gelen bir daha geliyor, alan bir daha alıyor

10 dakikada yapıp 250 TL'ye satıyor! Gelen bir daha geliyor, alan bir daha alıyor

İkinci el daha ucuz olur diye düşünmeyin, fiyatı gören sıfırını alıyor

İkinci el daha ucuz olur diye düşünmeyin, fiyatı gören sıfırını alıyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar! Ödediği parayı geri aldı 'Herkes başvurabilir'

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar! Ödediği parayı geri aldı 'Herkes başvurabilir'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.