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Birden çok aracı olanlar dikkat! Site yönetimleri ücret talep etmeye başladı... Uzmanlardan uyarı geldi

20.09.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle büyükşehirlerde yaşayanların en büyük kabuslarından olan otopark sorununa yeni bir boyut geldi. Bazı site yönetimleri birden çok aracı olan kat maliklerinden ücret talep etmeye başladı. Söz konusu talep tartışmaları da beraberinde getirirken, Gayrimenkul hukuku uzmanlarından uyarı geldi.

Birden çok aracı olanlar dikkat! Site yönetimleri ücret talep etmeye başladı... Uzmanlardan uyarı geldi

Bazı site yönetimleri birden çok aracı olan kat maliklerine yazı gönderip ikinci araçları için ücret talep etmeye başladı. Söz konusu talep, tartışmaları da beraberinde getirdi.

UZMANLAR UYARIYOR: HUKUKİ DEĞİL!

Gayrimenkul hukuku uzmanlarına göre kat maliklerinin tamamının onayı alınmadan, ikinci araç için otopark ücreti alınması hukuki değil.

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"TÜM KAT MALİKLERİNİN YÜZDE 100 ONAYI GEREKİR"

Habertürk'e konuşan Gayrimenkul Hukuk Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, "Yönetim kurulları böyle bir parayı tahsil edemez. Kat Mülkiyeti Kanunu'na aykırı bir düzenlemedir. Mutlak ortak alanlar kiraya verilemez, kiraya verilebilmesi için veya bir ücret alınabilmesi için tüm kat maliklerinin yüzde 100 onayı gerekir." dedi.

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EĞER BAŞKA BİRİNE AİT OTOPARK ALANINI İŞGAL EDİYORSA...

Ancak bir kat malikinin düzenli olarak başka birine ait olan otopark alanını işgal etmesinin dava konusu olabileceğini belirten Avukat Kiraz "Bir kişi birden fazla araca sahip olup, eğer otoparkta başkalarının haklarını gasp ediyorsa hakimin müdahalesi yoluyla bertaraf edilebilir" diye konuştu.

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Otomobil otopark site

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